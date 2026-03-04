Truyền cảm hứng, bồi đắp trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới cho thế hệ trẻ

Ngày 3.3, tại xã Ia Tơi (Quảng Ngãi), Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung phối hợp Cộng đồng học thuật PhD.hub và Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ", trao tặng học bổng, quà và nhiều trang thiết bị thiết yếu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới.

Lan tỏa trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới

Tham dự chương trình có đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các đơn vị phối hợp; cùng đông đảo học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du.

Thiếu tá Hoàng Văn Hiệp, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Ia Dom (Quảng Ngã), tuyên truyền đến các em học sinh những nội dung về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ẢNH: HUY ĐẠT

Tại chương trình, thiếu tá Hoàng Văn Hiệp, Chính trị viên phó đồn biên phòng Ia Dom (Quảng Ngã), đã thông tin, tuyên truyền đến các em học sinh những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo thiếu tá Hiệp, Đồn Biên phòng Ia Dom được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp Campuchia dài hơn 25 km, với 20 mốc quốc giới (gồm 2 mốc chính và 18 mốc phụ). Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực bám địa bàn, bám dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Truyền cảm hứng từ trí thức trẻ

Bên cạnh nội dung tuyên truyền về chủ quyền biên giới, chương trình còn mang đến câu chuyện truyền cảm hứng từ tiến sĩ Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban điều hành Hội trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, nhà sáng lập Cộng đồng học thuật PhD.hub, hiện đang học tập, nghiên cứu tại Đại học Texas at Austin (Hoa Kỳ).

Tiến sĩ Trần Quốc Thiện, Ủy viên Ban điều hành Hội trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đang truyền cảm hứng cho các em học sinh tại chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Với phong cách chia sẻ gần gũi, cởi mở, tiến sĩ Thiện kể lại hành trình học tập, vượt qua những rào cản để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học ở môi trường quốc tế. Anh nhấn mạnh, xuất phát điểm không quyết định tương lai, điều quan trọng là mỗi học sinh phải nuôi dưỡng ước mơ, kiên trì với mục tiêu đã chọn và không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

"Tôi mong các em tin rằng mình hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, nếu có quyết tâm và sự chuẩn bị nghiêm túc. Hãy học tập không chỉ để thay đổi cuộc sống của bản thân, mà còn để đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương", tiến sĩ Thiện chia sẻ.

Trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du, với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt nội trú và dạy học cũng được trao tặng, gồm: 2 tủ lạnh, 2 máy lọc nước, 4 bếp gas, 200 muỗng inox, 160 khay inox, 2 kệ sách và gần 1.000 cuốn sách các loại.

Trao trang thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt nội trú và dạy học cho Trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Tơi và Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 10 bóng đèn năng lượng mặt trời cho Đồn Biên phòng Sê San và Đồn Biên phòng Ia Dom, góp phần hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Tổng giá trị chương trình gần 100 triệu đồng.

Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung trao bảng tượng trưng tặng 10 bóng đèn năng lượng mặt trời cho Đồn Biên phòng Sê San và Đồn Biên phòng Ia Dom ẢNH: THANH THỦY

Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia đối với học sinh và lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Mở ra thêm những cánh cửa tương lai

Thầy Nguyễn Ngọc Quốc, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Ia Tơi, cho biết chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ" có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh nội trú của trường.

Theo thầy Quốc, phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Việc được tiếp cận thêm sách, thiết bị sinh hoạt và đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng từ các diễn giả đã giúp các em có thêm niềm tin, động lực.

Tiến sĩ Trần Quốc Thiện truyền cảm hứng, định hướng cho học sinh viết tiếp ước mơ ẢNH: HUY ĐẠT

"Chương trình mang đến nhiều giá trị tích cực. Các em có cơ hội nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng hơn, sống tích cực hơn, năng động hơn và dần hình thành định hướng nghề nghiệp cụ thể", thầy Quốc chia sẻ.

Cũng theo thầy Quốc, học sinh rất cần những cuộc gặp gỡ, giao lưu như thế này, nhất là khi được lắng nghe những câu chuyện vượt khó, khát vọng vươn lên của các anh chị đi trước. Đó là cách hiệu quả để giúp các em xác định mục tiêu học tập, xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ" không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, mà còn là cầu nối lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng học tập, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc trong thế hệ trẻ nơi tuyến đầu biên cương.

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du ẢNH: THANH THỦY

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trương Thiên An, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thông qua chương trình do Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung triển khai, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng đến học sinh, nhà trường và hai đồn biên phòng trên địa bàn xã Ia Tơi. Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực đối với thầy cô, học sinh và cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Theo đại tá An, chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ" đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tạo thêm cảm hứng học tập cho các em học sinh vùng biên. Nhân dịp này, lực lượng biên phòng cũng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp các em nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Các em học sinh Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Du chăm chú đọc những cuốn sách mới vừa được tặng ẢNH: HẢI PHONG

"Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thêm nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, qua đó góp phần hỗ trợ người dân khu vực biên giới có thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, chung tay giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia", đại tá Trương Thiên An nhấn mạnh.