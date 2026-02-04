TP.HCM đưa thế hệ trẻ, cán bộ, công chức về nguồn tại Côn Đảo

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động về nguồn tại Côn Đảo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đây là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Thông qua việc trực tiếp đến với các di tích lịch sử tiêu biểu của Côn Đảo, người tham gia sẽ hiểu sâu sắc hơn về chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc giai đoạn 1945 - 1975, cũng như những hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước bị giam cầm, tra tấn nhưng vẫn giữ vững khí tiết.
Côn Đảo là "địa chỉ đỏ" của lịch sử cách mạng Việt Nam với hệ thống di tích nhà tù, nghĩa trang và công trình văn hóa - tâm linh gắn liền với phong trào đấu tranh bất khuất của các thế hệ chiến sĩ yêu nước.
Các đoàn về nguồn sẽ tổ chức tham quan, học tập truyền thống và sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, nơi từng giam giữ hàng chục nghìn tù nhân chính trị qua nhiều thời kỳ, trong đó có trại Phú Hải, trại Phú Sơn, trại Phú Tường (chuồng cọp Pháp) khét tiếng. Bên cạnh đó còn các hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo.
Ngoài ra, các đoàn còn tham quan, tìm hiểu tại bảo tàng Côn Đảo, đền thờ Côn Đảo, miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu) và các danh lam thắng cảnh thuộc vườn quốc gia Côn Đảo để hiểu thêm lịch sử, văn hóa tâm linh, hệ sinh thái biển - rừng đặc hữu của đặc khu duy nhất tại TP.HCM.
Theo kế hoạch về nguồn tại Côn Đảo, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành và địa phương sẽ căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.
Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác; đồng thời khuyến khích xã hội hóa, chủ động cân đối nguồn lực tại các đơn vị, địa phương.
Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND đặc khu Côn Đảo tổ chức triển khai, bảo đảm các hoạt động về nguồn thực sự trở thành hành trình trở về với lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay.
Dành nguồn lực lớn nâng tầm đặc khu Côn Đảo
Sau khi hợp nhất tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 1.7, đặc khu Côn Đảo về với TP.HCM. Sau đó, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.
Kế hoạch xác định trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM sẽ triển khai 73 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thu hút đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 21.300 tỉ đồng. Sau năm 2030, địa phương thực hiện thêm 3 dự án, nâng tổng số lên 76 dự án đến năm 2045.
Trong 5 năm tới, các dự án hạ tầng kỹ thuật như cảng hàng không Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm, bến tàu khách Côn Đảo sẽ được triển khai. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ tu bổ, tôn tạo di tích Nghĩa trang Hàng Keo, mở rộng Bảo tàng Côn Đảo, tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng Nghĩa trang Hàng Dương…
Bình luận (0)