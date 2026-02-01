Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo có lưới điện thông minh đón tết

Lê Công Sơn - Đỗ Trường
01/02/2026 17:50 GMT+7

Chiều 1.2, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo.

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo và đông đảo khách mời, cư dân của đặc khu.

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành

Ảnh: Quỳnh Trân


Chế độ điều khiển từ xa

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: "Côn Đảo là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt; đồng thời là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái chất lượng cao. Để Côn Đảo phát triển nhanh và bền vững, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng năng lượng, phải đi trước một bước, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường".

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: Đỗ Trường

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định, lưới điện thông minh tại Côn Đảo không chỉ bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, chất lượng cao, mà còn là hạ tầng nền tảng cho quản trị thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Công trình là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu lớn đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng và định hướng phát triển đặc khu Côn Đảo: trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử đặc sắc; là điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng cho biết, chỉ sau 3 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đã hoàn thành vận hành trạm biến áp 110 kV GIS Côn Đảo theo chế độ điều khiển từ xa và đáp ứng mô hình trạm biến áp không người trực, cùng với việc triển khai tự động hóa lưới điện DAS cho toàn bộ 5 tuyến dây trung thế 22 kV.

Việc giám sát vận hành online được thực hiện 100% và đưa vào vận hành bản đồ mất điện đối với 131 trạm biếp áp phân phối, quản lý hiệu quả các trường hợp mất điện…

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 3.

Cắt băng khánh thành công trình lưới điện thông minh tại Côn Đảo

Ảnh: Đỗ Trường

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 4.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quyết định công nhận và gắn biển công trình "Xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo" là công trình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ảnh: Đỗ Trường

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan phòng điều hành lưới điện thông minh

Ảnh: Đỗ Trường

Lần đầu tiên, cư dân Côn Đảo đón tết có lưới điện thông minh - Ảnh 7.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo EVNHCMC tham quan biểu tượng công trình điện 110 KV cấp từ lưới điện quốc gia đến đặc khu Côn Đảo

Ảnh: Đỗ Trường

Trước đó, ông Võ Văn Minh đã có chuyến khảo sát tại điểm tiếp bờ Côn Đảo của tuyến cáp ngầm cao thế vượt biển từ Vĩnh Châu (Sóc Trăng cũ) về tới Côn Đảo. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam.


