Việt Nam - Campuchia tăng cường bảo vệ biên giới, chống tội phạm xuyên quốc gia

Chiều 9.3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp đại tướng Prum Din, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại buổi tiếp, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Prum Din ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm Lào và Campuchia hồi đầu tháng 2 năm nay của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán, coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin, tình hình; đào tạo, tập huấn; quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu, kết nghĩa; giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hai nước; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố, tăng cường, được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Về trọng tâm hợp tác năm 2026, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác; tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là triệt phá các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến...

Cạnh đó, ông cũng trân trọng mời lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Campuchia và các doanh nghiệp quốc phòng Campuchia sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đại tướng Prum Din bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội nói riêng, hai nước nói chung ngày càng phát triển tốt đẹp.

