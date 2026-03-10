Tàu hỏng máy giữa biển, 36 ngư dân Quảng Ngãi chờ tàu hải quân ra cứu

Tối 10.3, Đồn biên phòng Bình Thạnh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lúc 17 giờ 15 cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin từ trực ban Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 về việc tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) để cứu nạn tàu cá QNg-90459 TS cùng 36 ngư dân đang thả trôi trên biển do hỏng máy.

Tàu HQ 950 xuất phát vào lúc 16 giờ 40 cùng ngày.



Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi đang neo gần bờ ẢNH: HẢI PHONG

Thời điểm nhận thông tin, tàu cá QNg-90459 TS đang cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng đông nam, cách mũi Cam Linh (Khánh Hòa) khoảng 26 hải lý về hướng đông bắc. Do không thể khắc phục sự cố máy móc, tàu cá phải thả trôi tự do trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ.

Hiện tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá QNg-90459 TS qua kênh MF/HF tần số 7.903 kHz để nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khi chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận.

Theo lực lượng chức năng, thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 5 - 6, sóng cao khoảng 2 - 3 m, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai phương án tiếp cận để hỗ trợ tàu cá và đưa 36 ngư dân vào bờ an toàn.

Tàu cá QNg-90459 TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh ngày 28.2.

Đến ngày 6.3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu quay vào bờ. Tuy nhiên đến sáng 9.3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển.

Ngay sau đó, gia đình chủ tàu đã thông báo vụ việc đến Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Kim (vợ thuyền trưởng Ngô Văn Cần) cho biết sáng 10.3, ông Cần đã dùng điện thoại di động liên lạc về gia đình, cho biết tàu vẫn đang trôi trên biển. Các thuyền viên đều an toàn nhưng một số người có biểu hiện sốt.

"Qua liên lạc với anh Cần, dự kiến tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp cận tàu cá QNg-90459 TS vào tối nay", bà Kim nói.

Kịp thời ứng cứu tàu cá ngư dân gặp nạn

Trước đó, một tàu cá khác của Quảng Ngãi cũng gặp sự cố hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Cụ thể, tàu cá QNg-95157 TS do ông Bùi Minh Long (36 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 34 ngư dân, hành nghề câu mực xà, xuất bến ngày 3.3.

Đêm 5.3, khi đang hoạt động trên biển, tàu bất ngờ bị hỏng máy và phải thả trôi tự do.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá QNg-95157 TS đang lênh đênh trên biển ẢNH: TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại Nha Trang khẩn trương ra hiện trường.

Đến 16 giờ 48 ngày 9.3, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu cá gặp nạn trong điều kiện biển động, triển khai các biện pháp hỗ trợ và lai dắt tàu vào bờ.

Đến khoảng 5 giờ ngày 10.3, tàu SAR 273 đã đưa tàu cá QNg-95157 TS cùng toàn bộ 34 ngư dân vào cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.