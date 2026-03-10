Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ sắp tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc

Đình Huy
Đình Huy
10/03/2026 11:48 GMT+7

Trong khuôn khổ 'Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10', hai tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và tàu 012-Lý Thái Tổ sẽ tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Sáng 10.3, Bộ Quốc phòng đã thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày 18 - 19.3.

2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ sắp tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc- Ảnh 1.

Đại tá Đỗ Duy Chinh phát biểu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ do đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Theo đại tá Chinh, giao lưu nhằm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn; tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như quan hệ giữa quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Cạnh đó, giao lưu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, tự tin bước vào triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu nỗ lực tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các hoạt động giao lưu lần này gồm: lễ đón đoàn Việt Nam, Trung Quốc; lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn, thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú, thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh); thăm, trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc (Trung Quốc)...

Việt Nam cử 2 tàu hộ vệ tên lửa tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc

Đáng chú ý, điểm nhấn của kỳ giao lưu lần này là Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ chứng kiến hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ giữa Hải quân Việt Nam - Trung Quốc, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và giữ gìn an ninh trên biển.

2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ sắp tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc- Ảnh 2.

Thượng tá Lý Nguyên Bình phát biểu

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tá Lý Nguyên Bình, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị (Quân chủng Hải quân), cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa có số hiệu là 015-Trần Hưng Đạo và tàu 012-Lý Thái Tổ thuộc quản lý của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Theo thượng tá Bình, Hải quân Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiến hành tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ theo khu vực biển mà hai bên đã phối hợp xác định; tổ chức tuần tra, thực hiện các khoa mục như: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý các thông tin ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ sắp tuần tra cùng Hải quân Trung Quốc- Ảnh 3.

Đây là lần thứ 2 tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo tham gia tuần tra liên hợp trong khuôn khổ giao lưu

ẢNH: QCHQ

Các hoạt động trên nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa quân đội của hai nước nói chung và giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc nói riêng; đồng thời củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng giữa Hải quân của Việt Nam với Hải quân của Trung Quốc.

