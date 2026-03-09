Sweco hợp tác Coastal Quảng Ngãi kiến tạo biểu tượng cộng đồng tiên phong tại Việt Nam

Coastal Quảng Ngãi là dự án đầu tiên tại Việt Nam được Sweco quy hoạch thiết kế

Huyền thoại quy hoạch đô thị bền vững hàng đầu châu Âu

Sweco là đơn vị tư vấn, quy hoạch thiết kế kiến trúc hàng đầu châu Âu. Với bề dày hơn 130 năm kinh nghiệm, Sweco đã triển khai dự án tại hơn 70 quốc gia.

Sweco sở hữu danh sách kéo dài giải thưởng quốc tế trong đó Dự án phát triển đô thị Seestadt Aspern (nằm tại thành phố Vienna, Áo) giúp thành phố này dành giải thưởng danh giá Lee Kuan Yew World City Prize 2020 - Giải thưởng được vinh danh bởi Singapore, tôn vinh những thành tựu nổi bật trong việc tạo ra các cộng đồng đô thị sống động và đáng sống. Trong đó, Seestadt Aspern được đánh giá cao về quy hoạch thông minh với mật độ mảng xanh cao.

Dự án Seestadt Aspern

Các chuyên gia của Sweco cũng tham gia vào công tác quy hoạch thiết kế kiến trúc đô thị Stockholm Royal Seaport (Thụy Điển) dựa trên các nguyên tắc về phát triển bền vững xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, quy hoạch giao thông, thúc đẩy đa dạng sinh học và các giải pháp sử dụng năng lượng thông minh.

Mục tiêu môi trường tổng thể của Stockholm Royal Seaport là trở thành một khu đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Với những giá trị bền vững riêng biệt, Stockholm Royal Seaport dành được giải thưởng tại C40 Cities Award ở hạng mục "Dự án cộng đồng bền vững xuất sắc nhất". Giải thưởng khẳng định vị thế của Stockholm Royal Seaport như một hình mẫu toàn cầu về quy hoạch đô thị xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Carlo Negri - Giám đốc quốc tế Phát triển & Quy hoạch đô thị Sweco chia sẻ về các dự án tại sự kiện của chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi

Dự án UN17 Village là công trình đầu tiên trên thế giới do Sweco phát triển dựa trên đầy đủ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, được cụ thể hóa thành các giải pháp trong thiết kế và xây dựng. Dự án được xem là một trong những công trình tham vọng nhất toàn cầu về phát triển bền vững, mở rộng các giới hạn trong việc tích hợp giải pháp bền vững vào thiết kế kiến trúc. UN17 Village sẽ được xây dựng bằng các vật liệu tái chế, với mức phát thải khí thấp nhất có thể. Dự án sử dụng 100% nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời có hệ thống thu gom 1,5 triệu lít nước mưa mỗi năm để tái sử dụng và phục vụ mục đích cảnh quan - giải trí.

Với định hướng phát triển bền vững, UN17 Village đã được vinh danh tại MIPIM Awards 2025 - một trong những giải thưởng uy tín của ngành bất động sản quốc tế, được trao trong khuôn khổ MIPIM tổ chức thường niên tại Cannes, Pháp. Giải thưởng ghi nhận các dự án có thiết kế sáng tạo, chú trọng yếu tố phát triển bền vững và giá trị cộng đồng, đồng thời đánh giá cao các tiêu chí ESG, đổi mới sáng tạo và tác động tích cực đến môi trường - xã hội.

Biểu tượng cộng đồng tiên phong tại Việt Nam

Đem hơn 130 năm kinh nghiệm cùng hàng nghìn ngày nghiên cứu môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Quảng Ngãi, Sweco hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLand - chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi - A community by HAUS với tham vọng xây dựng biểu tượng cộng đồng tiên phong tại Việt Nam, đem tới môi trường sống bền vững cho hơn 4.000 cư dân tại Quảng Ngãi và vùng lân cận.

Nhà triển lãm cộng đồng là trung tâm trái tim của dự án Coastal Quảng Ngãi

Coastal Quảng Ngãi rộng 94 ha, nằm tại xã Tư Nghĩa, gồm khu nhà ở, khu chức năng thương mại và không gian cộng đồng. Dựa trên các phân tích chuyên sâu, đội ngũ chuyên gia của Sweco đã xây dựng quy hoạch tổng thể cho Coastal Quảng Ngãi, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tự nhiên, tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo và cung cấp các giải pháp nhà ở tối ưu về hiệu quả sử dụng không gian.

Lựa chọn vật liệu đóng vai trò then chốt trong việc đạt được các mục tiêu bền vững đầy tham vọng của dự án. Tất cả vật liệu đều được đánh giá dựa trên các tiêu chí: tác động khí hậu, khả năng cung ứng tại địa phương, tính khả thi trong thi công, chi phí, sự phù hợp văn hóa, chi phí bảo trì dài hạn và ảnh hưởng đến giá trị thị trường.

Ông Carlo Negri - Giám đốc quốc tế Phát triển & Quy hoạch đô thị Sweco thông tin: Điều kiện bức xạ mặt trời thuận lợi của khu vực cho phép triển khai các giải pháp năng lượng phù hợp với điều kiện địa phương. Việc cung cấp điện cho các ngôi nhà thông qua hệ thống pin mặt trời giúp giảm chi phí năng lượng. Tích hợp hệ thống lưu trữ pin giúp tăng độ tin cậy vận hành và đảm bảo nguồn điện ngay cả trong những giai đoạn bức xạ mặt trời thấp.

Coastal Quảng Ngãi được quy hoạch dựa trên điều kiện tự nhiên, văn hóa địa phương

Các chiến lược thiết kế đặc thù cũng được phát triển nhằm ứng phó với mức độ tiếp xúc ánh nắng, theo phân tích dao động từ 1 - 9 giờ mỗi ngày. Các khu vực râm mát được bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện thiếu nắng và sử dụng giải pháp màu sáng, trong khi những khu vực nhiều nắng được thiết kế với thảm thực vật chịu hạn và hệ che nắng nhằm đảm bảo tiện nghi nhiệt tối ưu.

Các mô hình gió đô thị cũng được phân tích để hiểu rõ tác động đến vi khí hậu, tiện nghi nhiệt và hiệu quả năng lượng. Kiến thức này được áp dụng để tối ưu hóa vị trí, hướng và khoảng cách giữa các công trình. Trong điều kiện khí hậu Quảng Ngãi, điều này đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy thông gió tự nhiên, giảm nhu cầu làm mát cơ học và tạo nên môi trường ngoài trời dễ chịu.

Lấy cảm hứng từ di sản kiến trúc phong phú của Việt Nam, các ý tưởng thiết kế đa dạng tạo nên một môi trường đô thị năng động và giàu sức sống. Quy hoạch tổng thể bao gồm nhà phố liền kề và biệt thự, không gian thương mại với nhiều diện tích khác nhau. Ở vị trí trung tâm là trung tâm triển lãm thiết kế cộng đồng, cung cấp không gian cho các buổi họp, sự kiện và làm việc.

Một góc không gian Coastal Quảng Ngãi

Các ý tưởng thiết kế cho từng khu vực góp phần tạo nên dòng chảy kiến trúc thống nhất, gắn kết toàn bộ dự án đô thị. Bản sắc được thể hiện thông qua hình khối đa dạng và lựa chọn vật liệu đặc trưng.

Không gian ngoài trời được thiết kế bài bản là yếu tố cốt lõi của một đô thị bền vững và có khả năng thích ứng cao. Một mạng lưới không gian xanh liên tục được quy hoạch dọc theo các tuyến phố thông qua tích hợp các dịch vụ hệ sinh thái, hệ thống cấu trúc xanh và mặt nước giúp giảm thiểu rủi ro ngập lụt, gia tăng đa dạng sinh học và làm mát môi trường đô thị. Sức khỏe, hoạt động giải trí và tương tác xã hội cũng được nâng cao nhờ khả năng tiếp cận các không gian giàu thiên nhiên, khuyến khích vận động hàng ngày, vui chơi và kết nối cộng đồng.

Dự kiến công viên khu đô thị sẽ mở cửa, đón cộng đồng và cư dân vào cuối năm 2026; trở thành một điểm đến đáng mong đợi cho cộng đồng dân cư ngày càng phát triển trong khu vực.