Đấu giá 40 lô đất trung tâm Măng Đen, thu gần 270 tỉ đồng

Ngày 9.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi), cho biết Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Măng Đen đã phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (Gia Lai), tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất ở tại các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã.

Trục đường chính đi vào xã Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Các lô đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích hơn 8.584 m², diện tích mỗi lô dao động từ 178 - 385 m². Tổng giá khởi điểm của 40 lô đất hơn 223 tỉ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên theo đúng quy định pháp luật.

Có khoảng 200 hồ sơ đăng ký tham gia phiên đấu giá. Quá trình đấu giá diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của luật Đấu giá tài sản.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ 40 lô đất đều được đấu giá thành công với tổng giá trị trúng đấu giá gần 270 tỉ đồng, cao hơn khoảng 46 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Theo UBND xã Măng Đen, kết quả đấu giá không chỉ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội khu vực trung tâm xã trong thời gian tới.