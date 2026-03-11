78 lô đất ở Đà Nẵng vướng gì mà dân chờ 15 năm chưa có sổ đỏ?

Chiều 10.3, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với 78 lô đất thuộc dự án cải thiện hạ tầng giao thông đường Trần Hoành (nằm trong Khu đô thị mới nam cầu Tuyên Sơn).

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường, dự án này do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm. Đến nay, đã có 1.154 lô được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một dự án ở phía nam TP.Đà Nẵng vẫn chưa được cấp sổ đỏ cho khách hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 78 lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trước đây. Việc chậm cấp giấy kéo dài từ năm 2015 đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân.

Tại một kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng, nhiều cử tri phản ánh người dân đã chờ đợi gần 15 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo cử tri, tình trạng này khiến nhiều hộ gặp khó khăn trong sinh hoạt, giao dịch dân sự cũng như việc ổn định lâu dài. Người dân kiến nghị chính quyền thành phố sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân.

Trả lời kiến nghị cử tri, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết ngày 19.9.2025, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND TP.Đà Nẵng liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư về việc cấp 78 sổ đỏ tại khu số 4 mở rộng.

Sau đó, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để có cơ sở xử lý đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã báo cáo UBND thành phố về việc xin ý kiến Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78 lô đất này.

UBND TP.Đà Nẵng sau đó cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương để xin hướng dẫn. Đến nay, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) và Bộ Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn xử lý vướng mắc tại dự án.

Trên cơ sở các ý kiến này, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Hiện Sở Nông nghiệp - Môi trường đang dự thảo văn bản lấy ý kiến Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78 lô đất còn lại tại dự án.