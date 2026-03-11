Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

78 lô đất ở Đà Nẵng vướng gì mà dân chờ 15 năm chưa có sổ đỏ?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/03/2026 04:02 GMT+7

Hàng chục hộ dân tại Khu đô thị mới nam cầu Tuyên Sơn (TP.Đà Nẵng) đã chờ đợi gần 15 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 78 lô đất tại một dự án.

Chiều 10.3, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với 78 lô đất thuộc dự án cải thiện hạ tầng giao thông đường Trần Hoành (nằm trong Khu đô thị mới nam cầu Tuyên Sơn).

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường, dự án này do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm. Đến nay, đã có 1.154 lô được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

78 lô đất ở Đà Nẵng vướng gì mà dân chờ 15 năm chưa có sổ đỏ? - Ảnh 1.

Một dự án ở phía nam TP.Đà Nẵng vẫn chưa được cấp sổ đỏ cho khách hàng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 78 lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trước đây. Việc chậm cấp giấy kéo dài từ năm 2015 đến nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân.

Tại một kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng, nhiều cử tri phản ánh người dân đã chờ đợi gần 15 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo cử tri, tình trạng này khiến nhiều hộ gặp khó khăn trong sinh hoạt, giao dịch dân sự cũng như việc ổn định lâu dài. Người dân kiến nghị chính quyền thành phố sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân.

Trả lời kiến nghị cử tri, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết ngày 19.9.2025, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND TP.Đà Nẵng liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư về việc cấp 78 sổ đỏ tại khu số 4 mở rộng.

Sau đó, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để có cơ sở xử lý đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường đã báo cáo UBND thành phố về việc xin ý kiến Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78 lô đất này.

UBND TP.Đà Nẵng sau đó cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành Trung ương để xin hướng dẫn. Đến nay, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) và Bộ Xây dựng đã có các văn bản hướng dẫn xử lý vướng mắc tại dự án.

Trên cơ sở các ý kiến này, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Hiện Sở Nông nghiệp - Môi trường đang dự thảo văn bản lấy ý kiến Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78 lô đất còn lại tại dự án.

Tin liên quan

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rao bán chiếm đoạt tiền đặt cọc

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rao bán chiếm đoạt tiền đặt cọc

Kiên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, rồi rao bán trên mạng xã hội, với giá cực rẻ nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc đất khi tiến hành thỏa thuận mua, bán.

Hàng loạt doanh nghiệp mòn mỏi đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lừa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cựu công an chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đà Nẵng Vướng mắc dự án 78 lô đất cầu Tuyên Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận