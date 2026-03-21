Xác minh thông tin nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu ở Thanh Hóa

Minh Hải
21/03/2026 10:48 GMT+7

Công an xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu.

Ngày 21.3, thông tin từ Công an xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội, về việc một nữ sinh bị đánh hội đồng rất dã man.

3 thiếu nữ đánh hội đồng một nữ sinh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nội dung sự việc được quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn 1 phút cho thấy có 3 thiếu nữ đánh tới tấp vào người một nữ sinh khiến nạn nhân không thể kháng cự. Một trong 3 thiếu nữ còn lấy mũ bảo hiểm và đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, những người đánh hội đồng đã tiến lại gần vạch mắt kiểm tra tình trạng của nạn nhân.

Quá trình diễn ra sự việc có ít nhất 2 nam thanh niên đứng xem, không can ngăn và còn dùng điện thoại di động quay lại. Clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm thiếu nữ.

Hiện chưa rõ sự việc xảy ra vào thời điểm nào, nhưng bước đầu Công an xã Hoằng Hóa xác định sự việc xảy ra trên địa bàn xã này.

Điều tra vụ một thiếu niên bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo Công an đặc khu cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ thông tin liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị đánh hội đồng.

