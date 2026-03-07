Điều tra vụ một thiếu niên bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

Chiều 7.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã chỉ đạo Công an đặc khu cùng các cơ quan hữu quan và lãnh đạo các trường học trên địa bàn điều tra làm rõ thông tin liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bị đánh hội đồng.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày 7.3, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh một thiếu niên bị nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng rất dã man.

Thiếu niên bị đánh ngã gục xuống nền bê tông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi bị đánh quá nhiều, thiếu niên trong trang phục áo thun thể thao trắng, quần đùi bị ngã xuống nền bê tông. Nhóm người tiếp tục đạp và dùng mũ bảo hiểm đánh vào người thiếu niên.

Chưa dừng lại ở đó, một người tóc vàng còn ôm chặt thiếu niên này để nhóm của mình ra sức dùng chân và tay đánh mạnh cho đến khi em này gục xuống.

Mặc dù trong đám đông có người hô lớn "công an kìa", nhưng nhóm này không dừng lại, vẫn đánh tới tấp, cho đến khi nạn nhân nằm bất động trên nền bê tông.

Thiếu niên nằm bất động sau khi bị một nhóm đánh hội đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong lúc xảy ra vụ việc, không ngớt những lời nói tục tĩu của nhóm này.

Lần theo hình ảnh trong video clip, chúng tôi đã tìm đến hiện trường vụ việc là đoạn đường bê tông thuộc khu phố 10 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Trên nền bê tông vẫn còn nhiều mảnh vỡ của mũ bảo hiểm.

Một người dân cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút trưa nay (7.3), trên đường về nhà, khi ngang qua đoạn đường nói trên, người này thấy một nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Sau đó không lâu thì đoạn clip thiếu niên bị đánh hội đồng xuất hiện trên mạng xã hội.



