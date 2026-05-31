Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Đà Nẵng chỉ giành 1 điểm ít ỏi tại Hà Tĩnh, nín thở chờ định đoạt suất trụ hạng ở vòng cuối

Hoàng Lê
31/05/2026 20:21 GMT+7

CLB Đà Nẵng bất phân thắng bại sau trận hòa 0-0 trước CLB Hà Tĩnh ở lượt trận 24 V-League diễn ra hôm nay.

Trước cuộc chạm trán với CLB Đà Nẵng, CLB Hà Tĩnh đã chắc chắn trụ hạng tại V-League năm nay. Tuy nhiên thầy trò HLV Phan Như Thuật vẫn khát khao thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà trận hòa trước nhà vô địch Công an Hà Nội ở vòng đấu trước là minh chứng. Trong khi đó CLB Đà Nẵng phải chạy đua quyết liệt để trụ hạng nên phải dốc hết tinh thần, sức lực khi làm khách trên sân Hà Tĩnh.

CLB Hà Tĩnh (trái) thi đấu không khoan nhượng khi chạm trán với CLB Đà Nẵng ở vòng 25 V-League diễn ra hôm nay

Diễn biến trong hiệp 1 cho thấy quyết tâm của CLB Hà Tĩnh lẫn đội khách Đà Nẵng. Lê Viktor cùng các đồng đội cạnh tranh quyết liệt, tích cực triển khai tấn công tìm kiếm bàn thắng. Quế Ngọc Hải cùng đội Đà Nẵng sẵn sàng đáp trả với thế trận phòng ngự vững chắc và tấn công nhanh khi có cơ hội. Tuy nhiên cầu thủ 2 đội đều không tận dụng được các cơ hội tạo nên chấp nhận bất phân thắng bại trong hiệp 1.

Đội Đà Nẵng (áo trắng) có trận đấu nỗ lực trước CLB Hà Tĩnh

Các cầu thủ chủ nhà Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu ấn tượng ở hiệp 2, tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn đội Đà Nẵng. Tiếc nhất là cú sút chệch cột dọc khung thành thủ môn đội Đà Nẵng trong gang tấc của Trung Nguyên ở phút 63. Đội Đà Nẵng cũng có cơ hội "mười mươi" khi Makaric phá bẫy việt vị, đối mặt thủ môn Thanh Tùng nhưng không thể đánh bại được thủ môn này.

Bất phân thắng bại với tỷ số 0-0, CLB Hà Tĩnh xếp hạng 8 với 29 điểm. Trong khi đó 1 điểm có được từ trận đấu này cùng với kết quả của các trận cùng giờ, CLB Đà Nẵng có cùng 21 điểm với PVF-CAND và Becamex TP.HCM nhưng xếp trên 2 đối thủ này nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua trụ hạng V-League sẽ định đoạt ở vòng đấu cuối diễn ra ngày 7.6 khi CLB Đà Nẵng chạm trán CLB Thanh Hóa trên sân nhà.



Dù không lâm vào thế chân tường như PVF-CAND hay Đà Nẵng, nhưng HAGL và Becamex TP.HCM vẫn có nguy cơ rớt hạng cực cao bởi phải đương đầu với các đối thủ thượng thặng ở vòng 25. Vòng áp chót V-League 2025 - 2026 đồng loạt diễn ra vào 18 giờ hôm nay (31.5).

