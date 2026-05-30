HAGL nắm quyền tự quyết, sớm trụ hạng V-League trong trường hợp nào?

HAGL có lợi thế

Sau 24 vòng đấu, HAGL hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 23 điểm. Khi V-League mùa này chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, người hâm mộ đội bóng phố núi vẫn chưa thể an tâm. Dù vậy, so với những đội xếp phía dưới, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi chí ít vẫn nắm quyền tự quyết trong tay.

Các đội xếp sau HAGL lần lượt: Becamex TP.HCM (hạng 12, 21 điểm), CLB Đà Nẵng (hạng 13, 20 điểm), PVF-CAND (cuối bảng, 18 điểm). HAGL đang chiếm lợi thế với 2 đội đứng ở đáy bảng.

Theo điều lệ giải, V-League 2025-2026 có 1,5 suất xuống hạng. Cụ thể, đội bóng nào đứng cuối bảng sau 26 vòng đấu sẽ trực tiếp rớt hạng. Trong khi đó, CLB đứng hạng 13 chung cuộc sẽ phải đá play-off với đội á quân của giải hạng nhất.

Như vậy, HAGL sẽ trụ hạng sớm 1 vòng đấu nếu giành 3 trọn điểm ở trận đấu thuộc vòng 25, đồng thời CLB Đà Nẵng và PVF-CAND không thắng ở vòng đấu này. Khi kịch bản này xảy ra: HAGL có 26 điểm, trong khi CLB Đà Nẵng chỉ có tối đa 21 điểm, còn PVF-CAND nhiều nhất cũng chỉ có 19 điểm.

Trong trường hợp HAGL chỉ có kết quả hòa (được 1 điểm) ở trận đấu thuộc vòng 25, HAGL vẫn có thể trụ hạng sớm nếu CLB Đà Nẵng và PVF-CAND không thắng. Khi đó, HAGL có 24 điểm, trong khi CLB Đà Nẵng có tối đa 21 điểm, còn PVF-CAND nhiều nhất có 19 điểm.

Bởi nếu sau vòng 26, HAGL và CLB Đà Nẵng bằng điểm (cùng có 24 điểm), thì đội bóng phố núi vẫn xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Theo điều lệ giải V-League, nếu hai đội bằng điểm thì thành tích đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên để xếp hạng chung cuộc. Sau 2 trận gặp nhau mùa này, HAGL thắng CLB Đà Nẵng 1-0 trên trên sân Pleiku. Hai đội hòa nhau 3-3 trên sân Chi Lăng.

Chạm trán 2 đối thủ khó nhằn

Đó là xét về mặt điểm số. Còn về thực tế lịch thi đấu, lợi thế của đội bóng phố núi là rất mong manh khi họ phải đối mặt với thử thách lớn. Ở 2 vòng cuối, thầy trò HLV Quang Trãi lần lượt gặp CLB Hà Nội (ngày 31.5) và chạm trán Becamex TP.HCM (ngày 7.6).

Đây đều là những đối thủ có mục tiêu riêng, nên sẽ không "nương chân" ở những trận đấu cuối của mùa giải. CLB Hà Nội đang cạnh tranh quyết liệt để chen chân vào tốp có huy chương V-League. Trong khi đó, Becamex Bình Dương nằm trong "nhóm đèn đỏ", phải nỗ lực giành điểm để đua trụ hạng.
















