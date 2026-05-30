U.19 Việt Nam quyết tiếp bước thành công tại Indonesia, hoàn tất 'cú ăn bốn' lịch sử: Xem kênh nào?

U.19 Việt Nam và nguồn cảm hứng từ lứa đàn em

Sau chiến tích vang dội của đội tuyển U.17 Việt Nam cách đây đúng một tháng cũng tại Indonesia, niềm tin chiến thắng lại một lần nữa được thắp lên trong lòng người hâm mộ nước nhà. Giờ đây, mọi ánh mắt đổ dồn về thầy HLV Yutaka Ikeuchi khi họ chính thức bước vào hành trình chinh phục giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026. Áp lực từ những vinh quang đi trước là có thật, song đó cũng chính là bệ phóng tinh thần để đội bóng sao vàng tự tin phô diễn tài năng. Bản lĩnh vượt khó của lứa đàn em U.17 dưới áp lực "chảo lửa" tại Indonesia chính là bài học kinh nghiệm và là nguồn cảm hứng để U.19 Việt Nam có thể tiếp bước thành công.

Lúc này, các cầu thủ U.19 đang đứng trước cơ hội lịch sử giúp bóng đá Việt Nam thiết lập sự thống trị Đông Nam Á. Chuỗi thành tích xuất sắc này bắt đầu từ chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2025, tiếp nối bằng tấm HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc của lứa U.22 vào cuối năm ngoái, và gần nhất là chiếc cúp vàng U.17 Đông Nam Á 2026. Nếu thầy trò ông Ikeuchi giành được mảnh ghép cuối cùng này, bóng đá Việt Nam sẽ hoàn tất "cú ăn bốn" đầy ngoạn mục ở khu vực.

U.19 Việt Nam đứng trước cơ hội hoàn tất "cú ăn bốn" lịch sử cho bóng đá nước nhà Ảnh: minh quân

Trước áp lực thành tích vô cùng lớn ấy, HLV Yutaka Ikeuchi đã thẳng thắn bày tỏ: "Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U.19 Việt Nam này". Sự điềm tĩnh và tư duy đón nhận thử thách của vị thuyền trưởng người Nhật Bản phần nào biến gánh nặng kỳ vọng thành nguồn động lực mạnh mẽ cho toàn đội.

U.19 Việt Nam tập luyện ở Indonesia, HLV Yutaka Ikeuchi không sợ áp lực

Không ít thách thức

Tuy nhiên, để chạm tay vào vinh quang, U.19 Việt Nam sẽ phải vượt qua một hành trình đầy chông gai, trước hết là bài toán nhân sự ngay thềm giải đấu. Việc thiếu vắng hàng loạt nhân tố chất lượng như bộ đôi tấn công Nguyễn Lê Phát của CLB Ninh Bình và Trần Gia Bảo của HAGL do vướng lịch thi đấu ở giải quốc nội đã để lại khoảng trống không nhỏ trên hàng công. Thêm vào đó, việc một số cầu thủ lứa 2008 phải thi tốt nghiệp THPT buộc ban huấn luyện phải liên tục đưa ra những phương án sàng lọc và ứng phó linh hoạt. Ở hàng phòng ngự, "tòa tháp" cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt cũng không góp mặt khi đang cùng các đồng đội ở HAGL gồng mình đua trụ hạng V-League.

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam ẢNH: VFF

Dù chịu tổn thất về lực lượng, nhưng trong gian khó, người hâm mộ lại càng kỳ vọng vào sự bứt phá của những nhân tố mới. U.19 Việt Nam được đặt niềm tin sẽ thi đấu tốt tại xứ sở vạn đảo. Trước mắt, thầy trò ông Ikeuchi cần vượt qua vòng bảng, nơi có sự góp mặt của U.19 Timor Leste, U.19 Myanmar và thách thức lớn nhất mang tên chủ nhà U.19 Indonesia. Tất cả các trận đấu được phát trực tiếp trên TV360.