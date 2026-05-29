Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.19 Việt Nam tập buổi đầu tại Indonesia: Điều kiện khá khắc nghiệt nhưng…

29/05/2026 21:22 GMT+7

Chiều 29.5, đội tuyển U.19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại TP.Medan (Indonesia), tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị trước khi chinh phục giải U.19 Đông Nam Á 2026.

Sau khi ổn định nơi lưu trú và hồi phục thể trạng tại Indonesia, U.19 Việt Nam nhanh chóng trở lại guồng vận động với giáo án tập luyện cường độ cao. Đây cũng là buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại xứ sở vạn đảo, kể từ khi đặt chân tới Medan vào tối 28.5.

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt với nền nhiệt khoảng 32°C. Tuy nhiên, điều kiện nắng nóng tương đồng với những ngày đội tập luyện ở Hà Nội thời gian qua cũng là điểm thuận lợi để các cầu thủ thích nghi nhanh. Bên cạnh việc duy trì cảm giác bóng, ban huấn luyện cũng chú trọng các bài tập vận động với cường độ phù hợp nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì sau chuyến bay kéo dài và nhanh chóng lấy lại trạng thái thi đấu.

U.19 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Indonesia

ẢNH: VFF

Theo ghi nhận của ban huấn luyện, toàn đội U.19 Việt Nam thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung và hoàn thành tốt khối lượng vận động đề ra. Các cầu thủ duy trì được nền tảng thể lực ổn định, đồng thời cho thấy sự hứng khởi và quyết tâm trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ tập luyện tại Medan được đánh giá đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi để đội tuyển triển khai kế hoạch chuẩn bị trong những ngày còn lại trước trận ra quân.

U.19 Việt Nam tập luyện dưới điều kiện thời tiết nắng nóng

ẢNH: VFF

Tại giải U.19 Đông Nam Á 2026, U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1.6, Myanmar ngày 4.6 và Indonesia ngày 7.6.

Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam

Trong khi CLB Công an Hà Nội đã sớm lên ngôi vô địch, hai vòng đấu cuối của V-League 2025 - 2026 vẫn diễn ra vô cùng kịch tính với cuộc đua giành huy chương giữa bộ ba Thể Công Viettel, CLB Hà Nội cùng CLB Ninh Bình.

