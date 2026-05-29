Gay cấn cuộc đua giành huy chương V-League

Giai đoạn nước rút của V-League 2025 - 2026 chứng kiến màn trình diễn vượt trội của CLB Công an Hà Nội. Đội bóng của HLV Mano Polking đoạt chức vô địch trước 3 vòng đấu. Tuy nhiên, những vòng đấu cuối không vì thế mà giảm đi sức hút, bởi danh hiệu á quân vẫn đang tiềm ẩn nhiều bất ngờ và hoàn toàn có thể chứng kiến sự thay đổi vị trí khi giải đấu còn 2 vòng nữa mới hạ màn. Hiện tại, Thể Công Viettel đang là đội bóng sáng cửa nhất để cán đích mùa giải ở vị trí tốp 2 chung cuộc khi sở hữu 50 điểm. Dẫu vậy, về mặt lý thuyết, cơ hội lật đổ vẫn mở ra cho các đội bám đuổi nếu đội bóng áo lính liên tiếp sẩy chân ở 2 trận đấu cuối.

CLB Hà Nội (trái) và CLB Ninh Bình đang cạnh tranh gay cấn trên bảng xếp hạng ẢNH: MINH TÚ

Để có thể cạnh tranh ngôi á quân, CLB Hà Nội (hiện có 45 điểm) bắt buộc phải giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại để tích lũy tối đa 51 điểm, đồng thời trông chờ Thể Công Viettel thua cả hai trận. Trong trường hợp Thể Công Viettel hòa 1 trận và thua 1 trận, kịch bản hai đội bằng điểm nhau sau 26 vòng đấu với cùng 51 điểm sẽ xảy ra. Khi đó, Thể Công Viettel vẫn sẽ xếp trên CLB Hà Nội nhờ sở hữu thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn theo quy định điều lệ giải. Cụ thể, đội bóng ngành quân đội đã hòa 1-1 ở lượt đi và giành chiến thắng 1-0 ở lượt về.

Ở một diễn biến khác, CLB Ninh Bình (45 điểm) cũng là cái tên còn cơ hội đua tranh vị trí tốp 2 trên lý thuyết. Nếu kịch bản Thể Công Viettel sẩy chân diễn ra và CLB Ninh Bình san bằng được khoảng cách điểm số để bằng điểm đối thủ vào cuối mùa, hiệu số bàn thắng bại của toàn giải sẽ được xét đến nhằm phân định thứ hạng, do ở hai lần gặp nhau mùa này Thể Công Viettel và Ninh Bình đều hòa nhau 1-1.

Mặc dù cơ hội giành vị trí tốp 2 chung cuộc vẫn tồn tại trên lý thuyết cho cả CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình, nhưng thực tế cho thấy khả năng này rất khó xảy ra. Cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn cả vào lúc này chính là giành tấm HCĐ, nơi CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình đang rượt đuổi nghẹt thở. Cả hai đội hiện cùng có 45 điểm, chia nhau vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, hai trận đấu cuối sẽ mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định trực tiếp đến thành bại của cả mùa giải đối với hai CLB.

Lúc này, CLB Hà Nội đang tạm thời xếp trên CLB Ninh Bình nhờ thành tích đối đầu tốt hơn, khi ghi được 3 bàn thắng trên sân khách. Sau 2 trận gặp nhau ở mùa giải năm nay, CLB Ninh Bình đánh bại CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 ngay sân Hàng Đẫy ở lượt đi. Tuy nhiên, đến trận lượt về, Hoàng Đức cùng đồng đội lại nhận thất bại 2-3 ngay sân nhà Ninh Bình. Chính vì vậy, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau sau 26 vòng đấu, CLB Hà Nội chung cuộc vẫn sẽ đứng trên CLB Ninh Bình.