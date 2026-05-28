Lê Giang Patrick và Tiến Linh nên lưu ý, V-League sắp hạ màn: Thầy Kim không đợi đâu!

Thiếu Bá
28/05/2026 16:47 GMT+7

Hai vòng đấu sau chót thuộc V-League 2025-2026 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để thủ môn Lê Giang Patrik và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi điểm với HLV Kim Sang-sik.

Thủ môn Lê Giang Patrik đã sẵn sàng

Thủ môn Lê Giang Patrik chưa lần nào được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển quốc gia vì trước đây thủ thành này chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, Lê Giang Patrik đã chính thức nhận quốc tịch cách đây không lâu. Vấn đề còn lại của thủ thành này chỉ là thể hiện năng lực chuyên môn của mình tại giải trong nước.

Thủ môn Lê Giang Patrik đã sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam

Ảnh: CLB CA TP.HCM

Vài mùa giải trở lại đây, Lê Giang Patrik luôn là 1 trong những thủ môn tốt nhất, có phong độ ổn định nhất V-League. Thủ thành này sở hữu hầu hết các phẩm chất của 1 thủ thành hiện đại. Lê Giang Patrik cao lớn (1,88 m), phản xạ nhanh, giỏi bắt bóng bổng, giỏi làm chủ khu vực tốt, phát bóng phản công tốt, chơi bóng bằng chân giỏi, thi đấu điềm tĩnh…

Một điểm nữa ở Lê Giang Patrik, đó là thủ thành này cực kỳ khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam. Vậy thì, Lê Giang phải thể hiện khát khao đó ở các vòng đấu cuối cùng tại V-League mùa giải hiện tại, diễn ra vào các ngày 31.5 và 7.6, giúp CLB Công an (CA) TP.HCM cải thiện thành tích và thứ hạng của mình, để thuyết phục HLV Kim Sang-sik gọi anh vào đội tuyển, chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng gồm AFF Cup (từ 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10) và vòng chung kết Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027).

Tiến Linh mong ngày trở lại đội tuyển quốc gia

Một gương mặt nữa cũng rất nổi tiếng, đồng thời cũng đang khoác áo CLB CA TP.HCM, khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Khác với thủ môn Lê Giang Patrik chưa có lần nào được lên đội tuyển, Tiến Linh nhiều năm liền trước đây là trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh quyết chứng minh mình là tiền đạo hàng đầu của bóng đá nội

Ảnh: Độc Lập

Tuy nhiên, trong mùa giải 2025-2026, tiền đạo này sa sút phong độ nghiêm trọng. Anh từng trải qua chuỗi trận kéo dài không ghi được bàn thắng ở sân chơi trong nước. Chính điều này khiến cho Tiến Linh bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra cuối tháng 3 vừa rồi.

Với 4 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại, Tiến Linh hiện đã bị chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2025-2026 Alan Alexandre bỏ xa đến 11 bàn. Anh không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới, giống như anh đã từng làm ở mùa giải trước. Tuy nhiên, Tiến Linh vẫn cần phải ghi bàn ở 2 vòng đấu cuối cùng của V-League, để chứng minh cho HLV Kim Sang-sik thấy rằng anh vẫn là chân sút tốt của bóng đá Việt Nam.

Tín hiệu tích cực cho Tiến Linh ở chỗ tinh thần của anh đã tốt hơn so với khoảng thời gian dài trước đó. Phong độ của CLB CA TP.HCM cũng đã được cải thiện đáng kể, dưới thời HLV Phùng Thanh Phương.

Một khi Tiến Linh tìm lại sự tự tin, được thi đấu bên cạnh những đồng đội đạt phong độ cao, tiền đạo này sẽ khác hẳn. Tin rằng bản năng săn bàn của chân sút từng giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022, từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế lớn trước đây, sẽ không mất đi trong ngày một ngày hai. Tiến Linh sẽ trở lại và sẽ lấy lại được niềm tin của ông Kim.

