Bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026: Áp lực kép cho HLV Kim Sang-sik đến từ đâu?

HLV Kim Sang-sik không có nhiều sự lựa chọn từ U.23 Việt Nam cho tuyến giữa

Đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ thành công AFF Cup 2026

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Thái Lan để vô địch ngay trên thánh địa Rajamangala của kình địch Voi Chiến, đội tuyển Việt Nam đã mạnh lên nhiều.

Trong tay HLV Kim lúc này là đội hình rất ấn tượng, cả về chuyên môn lẫn độ dày lực lượng, với hàng loạt sự bổ sung ấn tượng như Hoàng Hên (10 bàn thắng, 5 kiến tạo tại V-League 2025 - 2026), Việt Cường (6 bàn, 1 kiến tạo), Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng…

Mới nhất, tiền đạo đa năng Geovane Magno (Ninh Bình FC) đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với cái tên mới là Tài Lộc cùng Đỗ Đăng Khoa (CLB CA TP.HCM) càng giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm sự lựa chọn trên hàng công.

Cộng thêm những nhân tố U.23 Việt Nam đang trưởng thành nhanh chóng như Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên, Nhật Minh… rõ ràng đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước, có sự kết hợp hài hòa giữa dàn trụ cột dày kinh nghiệm, sao trẻ đang lên và nhập tịch khát khao cống hiến.

Ai sẽ đá cặp cùng Hoàng Đức tại đội tuyển Việt Nam?

Tuy nhiên, không phải ông Kim không có những nỗi lo khi kỳ vọng lớn lao cũng sẽ đem đến những sức ép càng lớn không chỉ về kết quả chiến thắng mà còn là cách thắng làm sao cho thuyết phục.

Đạt tới đỉnh cao đã khó, giữ được đỉnh cao càng khó hơn nhiều! Đó là lý do vì sao sau 2 lần vô địch năm 2008 và 2018 bóng đá Việt Nam chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu ở đấu trường AFF Cup.

Về chuyên môn, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng trong khi hàng công và phòng ngự đều đang được bổ sung mạnh mẽ thì riêng khu vực giữa sân vẫn "bình yên" đến lạ. Bình luận viên Vũ Quang Huy đã ví von mô tả sự yên tĩnh này như "ốc đảo" bình yên nhưng cũng đồng nghĩa sẽ không có sự nâng cấp ở đội tuyển Việt Nam.

Điều này thể hiện rõ qua việc suốt nhiều năm trời với hàng chục ngôi sao nhập tịch ở các vị trí thủ môn, trung vệ, tiền đạo... thì đội tuyển Việt Nam gần như chưa bao giờ được bổ sung ở vị trí tiền vệ trung tâm (ngoại trừ trường hợp Mạc Hồng Quân ở U.23 Việt Nam).

Khi V-League 2025 - 20236 gần khép lại, trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này có Hoàng Đức đang tỏa sáng với 7 bàn, 4 kiến tạo cho Ninh Bình FC hay Lê Phạm Thành Long giữ nhịp ổn định cho CLB CAHN ở V-League 2025 - 2026.

Minh Khoa và Đức Chiến là những ứng viên đá cặp cùng Hoàng Đức

Nhưng như thế là quá ít cho giải đấu khắc nghiệt như AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup, khi Doãn Ngọc Tân ở tuổi 32 không còn sung sức, còn Đức Chiến dù thi đấu nhiều nhất cho Ninh Bình FC vẫn chưa khiến ông Kim hài lòng.

Điều này sẽ buộc BHL đội tuyển Việt Nam theo dõi sát sao đến hành trình trở lại của Minh Khoa - người từng được định vị đá cặp cùng Hoàng Đức ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa bình phục chấn thương.

Khá đáng tiếc khi 2 gương mặt U.23 Việt Nam rất tiềm năng là Văn Trường và Thái Sơn đều đang trong quá trình bình phục chấn thương đứt dây chằng, trong khi Xuân Bắc vẫn cần cải thiện thêm sức bền, sức mạnh ở đấu trường đỉnh cao khu vực.

Điều này sẽ tạo ra áp lực kép cho HLV Kim Sang-sik chịu áp lực lớn, khi tiền vệ trung tâm đã ít nhưng gồm toàn nghệ sĩ sáng tạo, lại thiếu hẳn những "máy quét" mạnh mẽ để hỗ trợ hiệu quả bên cạnh như Doãn Ngọc Tân ở AFF Cup 2018, hay Huy Hùng, Đức Huy ở AFF Cup 2018.