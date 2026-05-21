Phạm Lý Đức: Tinh thần không từ bỏ của chàng trai dũng cảm

Lý Đức là trụ cột U.23 Việt Nam đạt hàng loạt chiến tích trong năm 2025 và 2026 ảnh: Nhật Thịnh

Phạm Lý Đức: Chiến binh dũng cảm

Ngày 18.12.2025 trên sân Rajamangala, từ quả đá phạt góc ở phút 60, trung vệ Phạm Lý Đức đã bật cao hơn hẳn, gây sức ép buộc hậu vệ U.23 Thái Lan đá phản lưới nhà giúp U.23 Việt Nam gỡ hòa 2-2, từ đó thắng 3-2 chung cuộc để đoạt HCV SEA Games 33.

Trước đó ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, Lý Đức cũng đã lên tiếng với bàn thắng ở phút 35, giúp U.23 Việt Nam mở ra chiến thắng 2-1 trước đối thủ U.23 Campuchia để vào bán kết với ngôi đầu bảng B và sau đó vô địch bằng cách đánh bại chủ nhà Indonesia.

Sau 2 chức vô địch ở cấp độ khu vực (HCV U.23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 tại Thái Lan), Lý Đức tiếp tục là mảnh ghép cực kỳ quan trọng của U.23 Việt Nam chinh phục VCK U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại U.23 Hàn Quốc để giành HCĐ.

Trước đó, Lý Đức đã tiến một bước quan trọng lên đội tuyển Việt Nam, khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào (ngày 25.3). Trận này anh ngồi dự bị, trước khi được tung vào sân thi đấu trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia ngày 10.6.2025.

Lý Đức (20) trận ra mắt đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil của Malaysia ảnh: Ngọc Linh

Từng bước một, chàng trai sinh tại (địa chỉ cũ Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã có những bước tiến mạnh mẽ ở các cấp đội tuyển quốc gia nhờ thể hình ấn tượng (cao 1,82 m) và lối chơi mạnh mẽ, hiện đại.

Nhưng ít ai biết rằng, dù sớm bày tỏ tình yêu và năng khiếu với trái bóng từ khi mới 3 tuổi, nhưng hành trình đến với môn thể thao vua của trung vệ sinh năm 2003 lại không trải hoa hồng, ngược lại phải vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở.

Đầu tiên, Lý Đức đã vấp phải sự phản đối của gia đình, đặc biệt là ba mẹ muốn con theo học văn hóa để có cái nghề ổn định. Rất may, quyết tâm của anh bà ngoại ra mặt bảo lãnh đã giúp Lý Đức dự thi và trúng tuyển vào Học viện PVF năm 2013.

Đến năm 2016, khi Lý Đức đang hoang mang tột độ khi có tên trong danh sách bị loại sau đợt sàng lọc mạnh mẽ nhất trong lịch sử Học viện PVF, thì bất ngờ ba anh (ông Phạm Văn Tuấn) đích thân lấy xe máy, đội mưa chạy 4-5 tiếng đồng hồ từ Tây Ninh đến Đồng Tháp để đưa Lý Đức dự thi vòng loại tuyển sinh khóa 1 Học viện Bóng đá Nutifood.

Ở tuổi 18, Lý Đức cùng U.21 Nutifood vô địch VCK U.21 quốc gia 2021 ảnh: Khả Hòa

Tại Học viện Bóng đá Nutifood, Phạm Lý Đức được sống trong môi trường phát triển toàn diện về chuyên môn, văn hóa, tâm lý như cách những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng trưởng thành dưới sự dìu dắt của HLV Guillaume Graechen.

Lý Đức chia sẻ: "Con đường đến với bóng đá của tôi gặp nhiều thử thách nhưng nhờ đó tôi biết trân trọng những điều quý giá nhất. Ba mẹ tôi từ chỗ phản đối đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là bạn đồng hành và động viên đặc biệt giúp tôi luôn mạnh mẽ hướng về phía trước.

Những lần sáng mẹ chở về, hôm sau 3 giờ sáng ba con cùng dậy để trở lại học viện vẫn khiến tôi nhớ mãi… Đặc biệt, mái nhà Nutifood và thầy Giôm đã trao cho tôi cơ hội thứ 2 để theo đuổi giấc mơ, cho tôi môi trường hoàn hảo để trở thành mẫu cầu thủ phù hợp cho bóng đá hiện đại.

Học viện Bóng đá Nutifood đã cung cấp chúng tôi chế độ dinh dưỡng quá tuyệt vời. Các thầy cô quan tâm, săn sóc chúng tôi từng chút một từ miếng ăn giấc ngủ, học chuyên môn đến học văn hóa, từ những phép ứng xử chuẩn mực nhỏ nhất…".

Một buổi học văn hóa tại Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Các chuyên gia kiểm tra chiều cao tại Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Năm 2021 khi mới 18 tuổi, Lý Đức đã cùng những Quốc Việt, Nhật Minh... trong màu áo U.21 Nutifood vô địch U.21 quốc gia năm 2021. Đến năm 2024, anh và các đồng đội cùng U.21 HAGL một lần nữa vô địch U.21 quốc gia.

Còn nhớ ở SEA Games 33 cũng như VCK U.23 châu Á, Lý Đức từng gây ấn tượng mạnh mẽ cho đông đảo truyền thông khi tự tin ngồi cùng HLV Kim Sang-sik, "bắn" tiếng Anh như gió với giới truyền thông quốc tế trong các buổi họp báo của U.23 Việt Nam.

Lý Đức chia sẻ: "Đến lúc này, tôi càng quý trọng giai đoạn học tập mọi thứ tại Học viện Bóng đá Nutifood. Từ bài học về khẩu phần ăn đến giao tiếp, những yêu cầu bắt buộc mỗi ngày phải trả bài đủ 10 từ mới tiếng Anh mới được đi ngủ…

Hiện tại, tôi và rất nhiều bạn đang theo học năm cuối chương trình đại học chính quy ở Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Tất cả là nhờ những năm tháng gắn bó tại Học viện Bóng đá Nutifood tại TP.HCM và sau này là trung tâm Hàm Rồng".

Đã khép lại đời bóng đá trẻ, ở tuổi 23 Lý Đức đang tạm khoác áo theo dạng cho mượn để giúp PVF-CAND cố gắng trong cuộc chiến trụ hạng, xa hơn sẽ là nâng cấp bản thân ở môi trường chuyên nghiệp, hướng đến khẳng định mình tại đội tuyển Việt Nam.