HLV Polking đang âm thầm giúp ông Kim Sang-sik

CLB Công an Hà Nội (CAHN) trở lại ngai vàng V-League sau 3 năm chờ đợi, với màn thể hiện thuyết phục: thắng 19/23 trận đã đấu, hơn đội nhì bảng 11 điểm và đủ khả năng phá kỷ lục điểm số của CLB Hà Nội (thiết lập mùa 2018) nếu giành nhiều hơn 4 điểm trong 3 trận còn lại. Tuy nhiên, yếu tố giá trị nhất trên hành trình xưng vương của thầy trò Alexandre Polking nằm ở lối chơi. CLB CAHN thể hiện lối chơi vượt trội so với mặt bằng trình độ V-League khi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, đan lát đẹp mắt và tấn công bài bản bằng những pha đập nhả như lập trình. Chìa khóa mở ra cánh cửa ưu việt cho CLB CAHN ở chỗ dù có ngoại binh giỏi (Leo Artur, Alan Sebastiao hay Stefan Mauk), nhưng dàn nội binh vẫn có dấu ấn riêng biệt, không bị lấn át.

Cũng như giai đoạn 2018 - 2022, khi chức vô địch V-League thuộc về đội bóng có triết lý áp đặt thế trận rõ ràng, đội tuyển VN hiển nhiên hưởng lợi. Bởi chỉ khi đặt trong tổng thể lối chơi có đường nét, tư duy mạch lạc, cầu thủ mới đạt đến đẳng cấp tối ưu. Giống Hà Nội giai đoạn 2018 - 2019, CLB CAHN hiện nay cũng có đông đảo tuyển thủ quốc gia, như Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng, Thành Long, Đình Bắc. Dàn nội binh của CAHN đã tiến bộ nhanh dưới bàn tay huấn luyện của ông Polking, với 3 gương mặt tiêu biểu nhất là Đình Bắc, Quang Hải và Thành Long.

HLV Polking được học trò tôn vinh sau chức vô địch V-League ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc vươn lên trở thành chân sút nội số một V-League mùa này với 10 bàn, ghi được chỉ trong 7 trận gần nhất. Từ chỗ chỉ mạnh ở khả năng đột phá và rê dắt, Đình Bắc trở thành mũi tấn công hoàn hảo, toàn diện cả trong khâu phối hợp lẫn xoay xở cá nhân, nhờ được HLV Polking đặt vào hệ thống phù hợp. Chiến lược gia Brazil uốn nắn cho học trò từ tư thế nhận bóng, cách "đánh hơi" khoảng trống, khai thác không gian và xử lý tối giản để trở thành chân sút đáng sợ. Quang Hải cũng trở lại mạnh mẽ với 5 bàn sau 32 trận mùa này. HLV Polking đã tận dụng tốt khả năng chuyền một chạm, quan sát thông minh và xử lý rất "quái" của Quang Hải để tạo nên ngòi nổ đột biến sau lưng tiền đạo. Còn với Thành Long, ông Polking nhào nặn nên một tiền vệ toàn năng có thể thu hồi, đánh chặn và tham gia phát triển lối chơi với khả năng cắt bóng và luân chuyển tốt.

Các ngôi sao tạo nên tổng thể CLB CAHN chơi bóng ấn tượng, ở chiều ngược lại, hệ thống kiểm soát ưu việt của HLV Polking đã tối ưu hóa vai trò của từng gương mặt. Cái giỏi của ông thầy người Brazil là đặt học trò vào đúng vị trí. Mỗi buổi tập của CLB, dù không nặng, nhưng luôn giàu thông tin chiến thuật, nơi từng bước di chuyển, nhận bóng và xoay xở của học trò được cựu HLV đội tuyển Thái Lan nghiên cứu kỹ. Quyền uy của ông Polking âm thầm tạo nên từ đẳng cấp chiến thuật, cùng những ngày làm việc tận tâm.

Ở cấp đội tuyển, HLV chỉ có tổng thời gian từ 2 - 3 tháng làm việc mỗi năm cùng cầu thủ (chia cho 4, 5 đợt tập trung). Với thời gian huấn luyện ngắn, việc của ông Kim (hay HLV đội tuyển nói chung) là tận dụng tốt nhất tài nguyên con người hiện có. Còn việc định hình tư duy, tâm lý thi đấu và nhãn quan chiến thuật cho cầu thủ thuộc về HLV ở cấp CLB, những người như "cánh tay nối dài" giúp ông Kim nâng tầm đội tuyển từ xa. CLB CAHN có Polking, Thể Công Viettel có Velizar Popov, Hà Nội có Harry Kewell. Đó đều là những "tướng" giỏi đang âm thầm giúp đội tuyển VN mạnh mẽ hơn.



