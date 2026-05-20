Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đua vô địch đã hạ màn nhưng V-League vẫn cực kỳ đáng xem: Còn 2 cuộc đua 'nóng'

Hồng Nam
20/05/2026 15:00 GMT+7

Cuộc đua trụ hạng và tốp 3 sẽ thắp lửa cạnh tranh cho V-League đến những vòng đấu cuối cùng.

V-League đáng xem đến phút chót

Cuộc đua vô địch V-League đã hạ màn ở vòng 23, khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đánh bại Thanh Hóa để đăng quang sớm 3 vòng đấu. 

Tuy nhiên, giải đấu cao nhất trong hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam hấp dẫn không chỉ vì đua vô địch. Thực tế, đây lại là cuộc đua... nhạt nhòa nhất mùa này, khi CLB CAHN quá mạnh so với phần còn lại từ khi khởi tranh lượt về.

Tâm điểm đua tranh trong 3 vòng cuối sẽ nằm ở hai cuộc đua: trụ hạng và tốp 3, nơi vẫn còn 6 đội bóng phải căng sức ra đá để đạt chỉ tiêu.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 23

Trong khi ngôi vô địch đã thuộc về CLB CAHN, ngôi á quân khó thoát khỏi Thể Công Viettel (hơn đội xếp sau 5 điểm), cuộc đua cho vị trí còn lại trong tốp 3 vẫn diễn ra giữa hai đội bóng giàu tham vọng là Ninh Bình (44 điểm) và Hà Nội (42 điểm). CLB Ninh Bình đang trải qua mùa giải với phong độ theo đồ thị... hình sin, khi thăng hoa đầu mùa với ngôi đầu, trượt dốc giữa mùa với chuỗi 5 trận không thắng, rồi lại thức tỉnh lúc bước vào chặng hạ màn. Ngược lại, CLB Hà Nội khởi đầu kém khi nằm ở nhóm giữa, trước khi HLV Harry Kewell cập bến và đưa con tàu trở về đúng quỹ đạo. 

Cả Ninh Bình và Hà Nội đều đủ tiềm lực đoạt tấm HCĐ với những nỗ lực đã thể hiện, đặc biệt ở giai đoạn cuối giải. Ninh Bình ngược dòng hạ SLNA, trong khi Hà Nội thắng đậm đội bóng đang ngụp lặn trụ hạng như PVF-CAND trong trận "thủy chiến" sân khách. 

Không chỉ có lợi thế nhiều hơn 2 điểm, Ninh Bình còn có cơ hội vào tốp 3 lớn hơn do chỉ phải gặp 3 đội bóng đã hết mục tiêu: CLB Công an TP.HCM (vòng 24), Thanh Hóa (vòng 25) và Hà Tĩnh (vòng 26). 

CLB Ninh Bình sáng cửa vào tốp 3

Còn với CLB Hà Nội, các đối thủ Nam Định (vòng 24) và HAGL (vòng 25) đều tiềm ẩn rủi ro. Nam Định là cựu vương V-League, dù đã hết cơ hội vào nhóm đầu nhưng  không dễ bị đánh bại. HAGL vẫn đang trong cuộc đua trụ hạng, đồng thời sân Pleiku chưa bao giờ là "đất lành" với đội khách Hà Nội. 

Nhìn chung, CLB Ninh Bình đủ sức giữ chỗ trong tốp 3 nếu chơi đúng khả năng. Đáng tiếc cho Hoàng Đức cùng đồng đội, bởi Ninh Bình từng hiện diện trong cuộc đua vô địch, để rồi lại trượt dài và rơi vào trạng thái bám đuổi lúc này. 

4 đội bóng cạnh tranh sinh tồn 

Cuộc đua trụ hạng ban đầu có 7 đội bóng góp mặt, giờ chỉ còn thu hẹp lại với 4 cái tên: HAGL (hạng 11, 22 điểm), Becamex TP.HCM (hạng 12, 21 điểm), Đà Nẵng (hạng 13, 17 điểm) và PVF-CAND (hạng 14, 17 điểm). 

Hơn nhóm nguy hiểm 8 điểm khi giải đấu còn 5 vòng, HAGL tưởng như đã an toàn. Song, 2 thất bại liên tục trước PVF-CAND và Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku đã kéo thầy trò HLV Lê Quang Trãi trở lại vòng tròn nguy hiểm. 

Khoảng cách 5 điểm với nhóm play-off vẫn tương đối lớn, nhưng nếu không thức tỉnh ở trận gặp Thanh Hóa, không thể đảm bảo tương lai an toàn cho HAGL. Tương tự, Becamex TP.HCM có nguy cơ chìm sâu nếu tiếp tục thua SLNA. 

CLB Đà Nẵng chơi quật khởi trong giai đoạn cuối mùa

Đó là vì, CLB Đà Nẵng và PVF-CAND đang làm tất cả những gì có thể để trụ hạng. Đội Đà Nẵng đang trỗi dậy mạnh mẽ khi đánh bại Becamex TP.HCM (2-0) và kiên cường giành lấy 1 điểm trước Thể Công Viettel hay Công an TP.HCM. Kinh nghiệm vượt khó ngoạn mục mùa trước (thắng 4/7 trận để đi play-off) đang giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn càng đá càng vào phom. PVF-CAND gặp thử thách "nặng đô" hơn do phải gặp Thể Công Viettel và Hải Phòng ở 2 trong 3 trận cuối, nhưng với những đội đã ở thế chân tường, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Dù giải chỉ còn 3 vòng, nhưng vẫn chưa có đội nào chắc chắn phải nói lời chia tay, hay chắc chắn đá play-off. Cuộc cạnh tranh sẽ còn rất thú vị, mà bước ngoặt có thể đến ngay ở vòng 24 khi Đà Nẵng gặp Hải Phòng trên sân nhà, còn PVF-CAND phải hành quân đến Hàng Đẫy để gặp Thể Công Viettel. 

