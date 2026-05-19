Đội tuyển Việt Nam thiếu nhân tố U.23: Măng đã mọc, nhưng tre chưa già!

Đội tuyển Việt Nam chưa thể trẻ hóa

Thành công của U.23 Việt Nam với 15 trận thắng liên tục, ngôi vương Đông Nam Á cùng tấm HCĐ U.23 châu Á dưới thời HLV Kim Sang-sik đã củng cố niềm tin, rằng đội tuyển Việt Nam có dòng máu trẻ chất lượng để thanh lọc, tạo nên "huyết thanh" chiến thắng cho giai đoạn mới.

Cách đây 8 năm, khi U.23 Việt Nam viết nên kỳ tích Thường Châu (á quân U.23 châu Á 2018), HLV Park Hang-seo đã đôn lứa Văn Hậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Đức, Xuân Mạnh... lên đội tuyển Việt Nam, rồi trọng dụng thêm những cầu thủ sẵn có như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Tuấn Anh để hình thành nên hạt nhân đội tuyển đầy trẻ trung và sức sống.

Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Lớp đàn anh vẫn chiếm thế áp đảo tại đội tuyển Việt Nam

Sau 8 năm, bộ khung trẻ của thầy Park vẫn sót lại nhiều gương mặt. Duy Mạnh đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Mạnh vẫn hiện diện, đi cùng với Việt Anh, Hoàng Đức... đều là những cầu thủ được ông Park đôn lên trong cuộc trẻ hóa táo bạo đã thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam.

Với nền tảng tương tự ông Park, khi có trong tay lứa trẻ với tiềm năng không kém lứa cũ, HLV Kim Sang-sik có thực hiện cuộc trẻ hóa ồ ạt để tạo nên đội tuyển Việt Nam mới mẻ?

Cách dùng người của HLV Kim Sang-sik một năm qua đang dẫn đến câu trả lời là không.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng 3-0 trước Bangladesh và 3-1 trước Malaysia (tháng 3 năm nay) với cách chơi mới mẻ: pressing cao để đoạt bóng sớm, tấn công nhanh và trực diện với nhiều đường bóng dài hoặc chuyển động trạng thái. Tuy nhiên, không một nhân tố U.23 nào được trao suất đá chính.

Điều đó chứng minh, đội tuyển Việt Nam có thể cải tổ lối chơi mà không cần nhân tố trẻ. Xuân Son tỏa sáng ở AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng, khi đã 27 tuổi. Hoàng Hên ra mắt đội tuyển, lập tức trở thành nhân tố vực dậy khía cạnh sáng tạo, khi đã 32 tuổi. Ông Kim cần cầu thủ ở độ chín, có thể sử dụng được ngay mà không cần phải huấn luyện quá nhiều. Đó là lựa chọn phù hợp với thời gian làm việc ít ỏi cùng đội tuyển.

HLV Kim ưu tiên cựu binh

Trong các nhân tố U.23, chỉ trung vệ trẻ Nhật Minh được đá hiệp 2 trước Malaysia, khi trận đấu đã an bài. Nhìn rộng ra, tại vòng loại Asian Cup, ông Kim có dùng người trẻ như Hiểu Minh, Trung Kiên, nhưng với số trận rất ít (1 trận), chủ yếu ở những trận Việt Nam gặp đối thủ hoàn toàn dưới cơ.

Đình Bắc là khác biệt?

HLV Kim Sang-sik không phải người hà khắc với cầu thủ trẻ. Khi còn gắn bó với Jeonbuk Hyundai Motors (cả trong vai trò HLV và trợ lý), ông Kim rộng lòng với các "măng non". HLV Kim cùng giám đốc kỹ thuật Park Ji-sung mở đường cho nhiều cầu thủ trẻ lên đội một, nhưng đáng tiếc, cuộc cách tân thất bại. Jeonbuk trượt dài, khiến ông Kim phải rời đội.

Sang Việt Nam, ông Kim từng sử dụng Vĩ Hào, Văn Trường (hai nhân tố sinh năm 2003) ngay trong trận giao hữu đầu tay với Nga. Dù đội tuyển Việt Nam gặp đội mạnh và đang chịu sức ép bởi phong độ yếu kém, HLV người Hàn Quốc vẫn muốn thử.

Ông cũng gọi tới 8 cầu thủ U.23 Việt Nam trước thềm AFF Cup 2024 để đánh giá, nhưng sau cùng chỉ giữ lại 3: Trung Kiên, Văn Khang và Vĩ Hào.

Đình Bắc sẽ tạo khác biệt

Trong các cuộc phỏng vấn với Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik nhắc lại nhiều lần quan điểm: đánh giá cao cầu thủ trẻ, nhưng chỉ sử dụng "ở thời điểm phù hợp". Ông không muốn học trò phải khoác tấm áo quá rộng khi chưa sẵn sàng. Mùa này, các nhân tố U.23 được đá liên tục như Trung Kiên, Quang Kiệt, Văn Bình, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Anh Quân, Lý Đức, Phi Hoàng, Đức Anh, Ngọc Mỹ... đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, hoặc tệ hơn là phải đua trụ hạng. Những cầu thủ U.23 ở đội mạnh như Minh Phúc, Văn Khang, Công Phương, Văn Thuận, Quốc Việt... hoặc đá chính nhưng không tạo dấu ấn, hoặc ngồi dự bị.

Khi lứa U.23 chưa chứng minh sự vượt trội, còn lớp đàn anh còn nguyên khát vọng cống hiến, cùng thể lực và kinh nghiệm dạn dày, HLV Kim Sang-sik phải ưu tiên giải pháp an toàn.

Lá cờ đầu của lớp trẻ ở đội tuyển là Đình Bắc. Lần gần nhất ra sân của chân sút 22 tuổi ở đội tuyển là trận gặp Ấn Độ vào tháng 11.2024. Sau 2 năm, cục diện đã thay đổi. Với 10 bàn sau 6 trận, cùng tầm ảnh hưởng ngày càng rõ nét tại CLB Công an Hà Nội, Đình Bắc đã sẵn sàng bước lên cạnh tranh sòng phẳng.