U.17 Việt Nam đủ sức thăng hoa ở World Cup

U.17 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu

Hành trình của U.17 Việt Nam ở giải châu Á đã khép lại sau thất bại 0-3 trước U.17 Úc (rạng sáng 17.5).

Đoàn quân trẻ của HLV Cristiano Roland thua tâm phục khẩu phục, trước đối thủ đã chơi bằng đấu pháp hợp lý và ưu việt vượt trội. U.17 Úc đã rút kinh nghiệm từ trận thua 1-2 trước U.17 Việt Nam (U.17 Đông Nam Á 2026), để không còn lặp lại sai lầm để lộ khoảng trống khi đẩy cao tấn công.

Học trò HLV Carl Veart đá thận trọng với tối thiểu 5 cầu thủ ở sân nhà, cự ly đội hình duy trì chặt chẽ, các tuyến di chuyển để bọc lót cho nhau rất tốt.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) định hình chỗ đứng ở châu Á ẢNH: VFF

Khi U.17 Úc điềm tĩnh, nhịp nhàng phối hợp, kiên trì đợi khoảng trống mở ra, chính U.17 Việt Nam lại vào thế vội vàng. Dù vẫn cầm bóng tốt, nhưng học trò Roland lại không kiên trì đập nhả, mà thường xuyên đua tốc nhanh. Các pha đẩy bóng ra biên cho Lê Sỹ Bách, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào... bị bắt bài hoàn toàn khi bộ đôi hậu vệ cánh của U.17 Úc đã giữ vị trí tốt.

Đại diện châu Đại Dương ghi 3 bàn, đều từ những tình huống bất ngờ đẩy tốc khi U.17 Việt Nam xuống sức. Việc chỉ phải đá 2 trận (so với 3 trận của Việt Nam), đồng thời gần như chắc chắn vào bán kết khi thắng U.17 Ấn Độ trận đấu giúp U.17 Úc có món quà trời cho, đó là thể lực. Max Court cùng đồng đội đã tận dụng thể lực vượt trội và tinh thần thoải mái để lấy sức nhàn thắng sức mỏi, liên tục dội đòn khi U.17 Việt Nam đã cạn sức.

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu. Thắng thua trong bóng đá trẻ là chuyện thường tình. Đương kim hạng ba U.17 Hàn Quốc bị UAE, Yemen cầm hòa và sớm rời giải ở tứ kết. Chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út cũng bị loại với trận thua không có gì bàn cãi.

Hành trình tại Ả Rập Xê Út đã khép lại trọn vẹn, khi học trò Roland có vé đi World Cup, có lần đầu vào tứ kết sau 10 năm, và có cả những trận thua dù đậm nhưng... chẳng có gì phải lăn tăn, ân hận. Thứ giá trị nhất trên hành trang trở về là việc biết mình đang đứng ở đâu.

Thắng không kiêu, bại không nản ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam đã đến gần hơn với nhóm đầu châu lục, nhưng còn hành trình dài phải nỗ lực nếu muốn bắt kịp.

Vẫn có thể hay hơn

Một trong những yếu tố giúp U.17 Việt Nam thăng hoa (bất bại 18/20 trận gần nhất) dưới thời Roland, nằm ở kết cấu đội hình ổn định.

HLV người Brazil chỉ dùng một bộ khung, với 11 nhân tố quen thuộc từ giải Đông Nam Á đến châu Á. Với những gương mặt đã tập luyện và chơi nhuần nhuyễn cùng nhau, U.17 Việt Nam đã vận hành bài bản, dù thắng hay thua vẫn giữ được triết lý tấn công và pressing.

Dù vậy, mặt trái của sự ổn định là hao tổn thể lực. Các trụ cột của Roland đã xuống sức khi phải "cày" liên tục, trong khi những nhân tố dự bị như Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Trần Mạnh Quân chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, U.17 Việt Nam dễ bị hụt hơi ở nửa sau hiệp 2, đồng thời không có "phương án B" khi bị bắt bài.

U.17 Việt Nam mạnh nhưng chưa đủ chiều sâu ẢNH: VFF

6 tháng chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026 sẽ rất giá trị với HLV Roland, khi ông có thời gian chọn lọc nhân tố mới từ giải U.17 quốc gia. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch tổ chức giải league cho lứa U.16 để nhào nặn lực lượng cho U.17 châu Á năm sau. Đây cũng là cơ hội để Roland đến sân "xem giò" và đánh giá chất lượng lứa 2010, với nhiều viên ngọc thô còn ẩn giấu. Với chất lượng cơ sở vật chất và huấn luyện được cải thiện từng ngày ở Thể Công Viettel, Hà Nội hay PVF, các nhân tố U.17 Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện kỹ chiến thuật và tư duy.

HLV Roland cùng học trò đã tích lũy đủ kinh nghiệm. Điều đáng quý ở U.17 Việt Nam, là dù thắng hay thua, các cầu thủ đều đá máu lửa, có tinh thần thi đấu ổn định và tâm lý cầu thị, sẵn sàng học hỏi. Những "điểm trùng" như 4 bàn thua trong 10 phút ở trận gặp Hàn Quốc là bài học quý, mà đội ngũ huấn luyện sẽ nghiên cứu để điều chỉnh.

U.17 World Cup là sân chơi khốc liệt hơn, nhưng trò chuyện cùng cầu thủ trẻ, dễ thấy chính việc gặp đối thủ mạnh mới là lực đẩy tâm lý để chơi hưng phấn, quyết tâm hơn. Bầu không khí World Cup luôn mang đến sự phấn khích, mà nếu biết tận dụng, U.17 Việt Nam sẽ đáng gờm.

Với bóng đá trẻ, chẳng thể biết các cầu thủ sẽ còn hay được đến đâu. Chính sự khó lường sẽ giúp U.17 Việt Nam "lột xác" ở World Cup. Tất nhiên, cần kế hoạch chuẩn bị chu toàn và phân tích đối thủ kỹ lưỡng, như những gì Roland đã làm trong 2 năm qua.