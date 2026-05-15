Nhà vô địch V-League sẽ lộ diện cuối tuần này

Ngôi vương V-League sắp có chủ

CLB CAHN để lỡ cơ hội đăng quang V-League ở vòng 22, bởi dù đánh bại Nam Định trong trận cầu ngập bàn thắng (3-2) trên sân Hàng Đẫy, nhưng đội bóng của HLV Alexandre Polking lại chưa thể lên ngôi do đội nhì Thể Công Viettel cũng lấy trọn 3 điểm trên sân Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, với 11 điểm hơn Thể Công Viettel trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 4 vòng, ngôi vô địch chỉ là vấn đề thời điểm với CLB CAHN. Thời điểm ấy sẽ đến rõ ràng hơn bao giờ hết ở vòng 23, khi học trò Polking đá sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Thanh Hóa (19 giờ 15 ngày 17.5), còn Thể Công Viettel làm khách trên sân Thiên Trường của cựu vô địch Nam Định (18 giờ ngày 17.5).

Nếu thắng đội khách Thanh Hóa, CLB CAHN sẽ vô địch V-League mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ cạnh tranh. Bởi khi ấy, Quang Hải cùng đồng đội sẽ hơn Thể Công Viettel tối thiểu 11 điểm, khi mùa giải chỉ còn 3 vòng.

CLB CAHN có đủ yếu tố để vô địch ngay vòng 23. Học trò HLV Alexandre Polking đang đạt điểm rơi phong độ khi thắng 8, hòa 1 trong 9 trận gần nhất. Phong độ ấn tượng của Đình Bắc với 10 bàn trong 6 trận đã qua (vươn lên cạnh tranh vua phá lưới) giúp ông Polking có mũi xuyên phá đủ sức hạ mọi hàng thủ V-League. Dù vậy, cần lật ngược vấn đề: CLB CAHN đã hình thành triết lý kiểm soát bóng và triển khai nhuần nhuyễn, ăn khớp như được lập trình, nơi một tiền đạo trẻ như Đình Bắc cũng có thể trở thành hạt nhân. Đình Bắc đẳng cấp, song cũng hưởng lợi từ hệ thống bài bản và đầy ắp ngôi sao mà CLB CAHN dày công xây dựng suốt 4 năm qua.

Với đẳng cấp vượt trội, CLB CAHN đủ khả năng đánh bại CLB Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh là biểu tượng của nghị lực ở V-League, khi vượt qua khó khăn tài chính để ngáng đường nhiều đội mạnh, qua đó gần như chắc chắn trụ hạng. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có thừa độ "máu", với lối đá pressing rát, quyết liệt cùng tinh thần chiến đấu không buông bỏ. Thế nhưng, chỉ nỗ lực thuần túy có lẽ không đủ để CLB Thanh Hóa cản bước tiến của chủ nhà CAHN.

Tiệc chào tân vương sẽ được dọn ra trên sân Hàng Đẫy tối 17.5, nơi CLB CAHN đã sẵn sàng bước lên bục cao nhất.

Tâm điểm tại PVF

Khi chặng đua vô địch sắp hạ màn, vẫn còn hai cuộc cạnh tranh rất "nóng": đua tốp 3 giữa Ninh Bình và Hà Nội, cùng đua trụ hạng giữa Đà Nẵng và PVF-CAND.

Hai cuộc đua ấy giao thoa ở vòng 23, khi PVF-CAND đá sân nhà để tiếp đón CLB Hà Nội (18 giờ ngày 17.5). Chiến thắng vất vả 2-1 trước HAGL ở vòng 22 đã kéo PVF-CAND trở lại vị trí áp chót (hạng 13), đồng nghĩa suất đá play-off. Song, thầy trò ông Trần Tiến Đại chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm, khoảng cách có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng trước như "gáo nước lạnh", đưa CLB Hà Nội ra khỏi chuỗi ngày thăng hoa. Thầy trò HLV Harry Kewell đã bế tắc dù được đá hơn người trên sân đối thủ đang đứng ở nửa dưới.

CLB PVF-CAND không mạnh bằng CLB Thanh Hóa. Nhưng, khi đã bị dồn đến thế chân tường, đội tân binh V-League sẽ làm mọi cách có thể để trụ hạng. Tinh thần chiến đấu cùng sân nhà PVF là điểm tựa cho PVF-CAND ở trận đấu có thể thay đổi cả mùa giải. Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng buộc phải thắng để bám đuổi Ninh Bình. Đội bóng của Kewell đã hết đường lùi. Nỗ lực bứt phá giữa mùa chẳng có giá trị nếu CLB Hà Nội lần đầu nằm ngoài tốp 3 sau gần 20 năm đá V-League.

Hai đội bóng khát điểm sẽ tạo ra trận cầu rất "nóng" trên sân PVF. Khát vọng trụ hạng của PVF-CAND và khát vọng hạng ba của CLB Hà Nội, có lẽ chỉ một trong hai trở thành hiện thực.