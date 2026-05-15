Bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra biển lớn

V ƯỢT XA T HÁI L AN , I NDONESIA

Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE (rạng sáng 14.5) đã giúp U.17 VN bắn một mũi tên trúng 2 đích: đoạt vé vào tứ kết châu Á, đồng thời giành tấm vé World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Dương cùng đồng đội còn vượt mặt U.17 Hàn Quốc (đương kim hạng ba) để đứng đầu bảng C với 6 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm.

Tấm vé dự World Cup của U.17 VN khẳng định đà vươn lên của bóng đá trẻ nước nhà ẢNH: VFF

Ở chiều ngược lại, cả 3 đại diện Đông Nam Á dự vòng chung kết U.17 châu Á gồm Thái Lan, Myanmar và Indonesia đều sớm dừng bước ở vòng bảng. U.17 Thái Lan và U.17 Myanmar chỉ có 1 điểm, U.17 Indonesia có 3 điểm, bằng đội nhì nhưng kém hiệu số đối đầu nên dừng cuộc chơi.

Chiến tích của thầy trò HLV Roland giúp bóng đá trẻ VN khẳng định sức mạnh tuyệt đối trên bình diện Đông Nam Á. U.17 VN đang đi con đường giống đàn anh U.23 VN đã đi hồi đầu năm: vô địch Đông Nam Á, rồi trở thành đại diện khu vực tiến xa nhất khi bước ra "biển lớn" châu Á. Cụ thể, U.23 VN vô địch SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025, rồi đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026. U.17 VN vô địch U.17 Đông Nam Á 2026, rồi vào tứ kết châu Á và giành vé đi U.17 World Cup.

Thành công vang dội của hai lứa U.23 (tiệm cận đội tuyển quốc gia) và U.17 (khởi đầu hành trình chuyên nghiệp) là minh chứng cho nền tảng bền vững của bóng đá trẻ VN. Thay vì chạy theo chính sách nhập tịch "bỏ gốc lấy ngọn" như Indonesia, Malaysia, hay thuần túy theo đuổi một triết lý chơi ban bật kỹ thuật dường như không còn hợp thời như Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá VN chọn con đường phù hợp hơn: ưu tiên xây đắp nền móng đào tạo trẻ, có sử dụng cả nguồn lực nhập tịch và Việt kiều nhưng với tần suất vừa phải (lứa nội binh vẫn chiếm vai trò trọng yếu).

U.17 VN đoạt tấm vé World Cup lịch sử ẢNH: VFF

Ngoài ra, lối chơi của U.23 hay U.17 không bị đóng khung trong một hình thù chiến thuật cụ thể nào. Cả hai đội tuyển (hay các đội trẻ VN nói chung) đều được định hướng phòng ngự chắc chắn, pressing lớp lang, khoa học, triển khai bóng bài bản tự tin từ sân nhà, linh hoạt và mềm dẻo như nước để biến hóa tùy theo đối thủ.

Cái hay của U.17 VN, giống với lứa đàn anh, là mạnh dạn khai thác các pha bóng cố định như phạt góc, phạt gián tiếp dù có thể hình khiêm tốn bậc nhất giải. Suy nghĩ táo bạo rằng có thể đá bóng bổng, đánh biên với những đội bóng cao lớn và dai sức hơn đã tạo nên những đội tuyển trẻ thiện chiến, lì lợm, sẵn sàng đương đầu với những ngọn núi cao nhất châu Á.

W ORLD C UP VÀ HƠN THẾ NỮA

Bên cạnh suất đá tứ kết U.17 châu Á (gặp U.17 Úc lúc 0 giờ ngày 17.5), U.17 VN sẽ có tối thiểu 3 trận thử lửa tại vòng bảng U.17 World Cup 2026, diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Qatar.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo sáng) cùng BHL U.17 VN sau trận thắng U.17 UAE ẢNH: VFF

Ở giải đấu quy tụ những đội trẻ mạnh nhất thế giới, U.17 VN có cơ hội tích lũy thêm bài học, từ tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao chuyên nghiệp, đọ tài với các đối thủ hàng đầu, học cách chuẩn bị cho sân chơi đẳng cấp thế giới và rèn luyện tâm lý trong những trận có cường độ nghẹt thở.

Đó là trải nghiệm giá trị để không chỉ nâng tầm cầu thủ trẻ, mà còn giúp bóng đá trẻ VN tiến gần hơn với mặt bằng trình độ thế giới.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn từng khẳng định đội tuyển VN hướng tới mục tiêu cao vòng loại World Cup 2030, hay xa hơn là World Cup 2034. Nếu World Cup 2030 là giải đấu nơi lứa U.23 hiện tại (sinh năm 2003 - 2004) bước lên đội tuyển VN, thì World Cup 2034 là thời điểm để lứa U.17 lúc này (sinh năm 2009 - 2010, khi ấy đã bước đến độ 22, 23 tuổi) trở thành "hạt nhân" trên con đường chinh phục.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: "Đầu tư vào U.17, U.20 hay U.23 là tính toán đúng đắn. Cần tạo điều kiện cho các em tập huấn dài hạn, tăng cường cọ xát quốc tế. Ngay từ giờ, phải xác định các em là hạt nhân của mục tiêu World Cup và cho các em nguồn lực đầu tư phù hợp".

Với thành tích có mặt tại World Cup, U.17 VN không phải dự vòng loại năm sau. Tuy nhiên, VFF vẫn tiếp tục có kế hoạch đầu tư tiếp cho lứa U.15 - U.16. Năm 2026, lần đầu tiên VFF sẽ tổ chức giải League U.16 cho các CLB chuyên nghiệp, tạo cơ hội cọ xát cho lứa cầu thủ sẽ đá VCK U.17 châu Á 2027. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn



