Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Vũ khí' lợi hại đưa U.17 Việt Nam tiến xa hơn nữa

Nghi Thạo
14/05/2026 20:00 GMT+7

Không chỉ nắm vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, thủ quân Chu Ngọc Nguyễn Lực còn nhiều lần lập công đẹp mắt từ chấm đá phạt giúp U.17 Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn.

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bình luận về bàn thắng gỡ hòa 1-1 của U.17 Việt Nam: "Chu Ngọc Nguyễn Lực thắp lại hy vọng cho đội nhà từ tình huống cố định". Thật vậy, trong bối cảnh U.17 Việt Nam phải nhận bàn thua từ rất sớm (sau chưa đầy 20 giây bóng lăn), chính sự tỏa sáng của Chu Ngọc Nguyễn Lực đã trở thành bước ngoặt lớn của trận đấu.

Khi thủ môn đối phương đã chủ động khép góc xa, Nguyễn Lực nếu đá thẳng thì cần phải sút thật căng và đạt độ chính xác. Và từ ý tưởng đến thực tế, thủ quân của U.17 Việt Nam đã làm một cách hoàn hảo. Cú sút chìm đưa bóng đi căng và hiểm, đập cột dọc trước khi nằm gọn trong lưới U.17 UAE.

Nguyễn Lực (số 10) ghi bàn đẹp mắt từ rìa vòng cấm, tạo bước ngoặt cho màn ngược dòng của U.17 Việt Nam trước U.17 UAE

Khi nút thắt này được tháo gỡ, U.17 UAE buộc phải thắng cần đẩy đội hình lên tấn công tìm bàn nâng tỷ số, qua đó U.17 Việt Nam dễ dàng triển khai lối chơi tấn công khai thác vào những sơ hở của đối phương. Có thể nói, bàn thắng của Nguyễn Lực đã mở màn cho cuộc ngược dòng đầy cảm xúc trên đất Ả Rập Xê Út, đưa U.17 Việt Nam vào tứ kết châu Á và quan trọng hơn là tấm vé dự World Cup trẻ.

Trên thực tế, kỹ năng sút phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực không phải là sự bộc phát nhất thời, mà đã được chứng minh qua nhiều giải đấu. Gần nhất, người hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa quên hình ảnh tiền vệ mang áo số 10 này lập cú đúp siêu phẩm từ những quả đá phạt trực tiếp ở cự ly xa tại giải U.17 Đông Nam Á 2026. Chỉ trong hiệp 1, Nguyễn Lực có đến 2 lần chọc thủng lưới U.17 Timor Leste từ tình huống cố định.

Với cái chân phải rất ngoan và khả năng điều khiển quỹ đạo bóng chính xác, Nguyễn Lực luôn biết cách biến những tình huống cố định thành cơ hội ăn bàn mười mươi. Đặc biệt, khi đội nhà gặp bế tắc trước những hàng phòng ngự chơi lùi sâu và kỷ luật, những pha xử lý của Nguyễn Lực chính là phương án tối ưu để xoay chuyển tình thế, mang lại lợi thế quyết định cho đoàn quân của ông Roland.

Lúc này, Chu Ngọc Nguyễn Lực đang thể hiện vai trò cực kỳ quan trọng của mình trong đội hình U.17 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 10 là một thủ lĩnh với tư duy chiến thuật nhạy bén. Anh vừa là một chân chuyền lợi hại với nhiều pha tỉa bóng tinh tế đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi để ghi bàn, vừa là một "sát thủ" sẵn sàng tung đòn trừng phạt đối phương từ những tình huống cố định.

Tài năng của Nguyễn Lực không chỉ giúp U.17 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết châu Á mà còn là điểm tựa vững chắc để người hâm mộ kỳ vọng vào những kỳ tích mới. Hy vọng, chàng trai sinh năm 2009 sẽ tiếp tục phát huy tối đa khả năng, giúp U.17 Việt Nam thăng hoa hơn nữa.

