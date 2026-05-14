Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam đoạt vé World Cup, fan Đông Nam Á phản ứng bất ngờ

Thu Bồn
14/05/2026 02:55 GMT+7

Chiến thắng trước U.17 UAE không chỉ đưa U.17 Việt Nam vào tứ kết châu Á mà còn mở ra cánh cửa lịch sử tham dự U.17 World Cup 2026. Đây là thành quả xứng đáng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U.17 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng

Đội tuyển U.17 Việt Nam tại bảng C đã trải qua những cung bậc cảm xúc tại Ả Rập Xê Út, trong hành trình giành vé vào tứ kết giải châu Á và đồng thời là suất dự U.17 World Cup. Sau khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen, rồi sẩy chân trước đối thủ mạnh U.17 Hàn Quốc, đội bóng sao vàng bước vào trận đấu quyết định gặp U.17 UAE với áp lực lớn.

Trong thế trận rượt đuổi nghẹt thở, bản lĩnh của các học trò ông Cristiano Roland đã tỏa sáng đúng lúc để thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số sát nút 3-2 trước U.17 UAE. Qua đó, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C vượt qua vòng bảng với tư cách là đội đầu bảng C khi có 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc (nhì bảng).

U.17 Việt Nam có lần đầu giành vé dự U.17 World Cup

ẢNH: ASEAN Football

Xứng đáng với tấm vé U.17 World Cup

Ngay sau chiến tích này, diễn đàn bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Football với hơn 600.000 lượt theo dõi đã đăng tải thông điệp chúc mừng đầy trang trọng: "Lịch sử cho Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U.17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U.17 World Cup. Chúc mừng bóng đá Việt Nam với thành tích đáng kinh ngạc này".

Bài viết nhanh chóng thu hút rất nhiều tương tác, với những phản ứng bất ngờ từ cộng đồng người hâm mộ khu vực. Thay vì những tranh cãi thường thấy, fan bóng đá Đông Nam Á đã dành cho thầy trò HLV Roland những lời tán dương nồng nhiệt.

Một người dùng từ Thái Lan bình luận: "Việt Nam đã chơi một trận đấu quá hay và hoàn toàn xứng đáng đại diện cho khu vực bước ra thế giới". Trong khi đó, CĐV từ Indonesia bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lối đá kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc của đội bóng sao vàng: "Tôi rất thích cách cầu thủ Việt Nam thể hiện sự kiên cường trong lối chơi để ngược dòng, dù sớm rơi vào thế khó".

Còn với người hâm mộ Việt Nam, niềm tự hào dâng cao tột độ khi họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc vỡ òa của các cầu thủ trẻ. Đa số fan bóng đá Việt Nam đều dành những lời có cánh cho Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sau màn trình diễn thăng hoa. Nhiều ý kiến nhận định rằng lứa cầu thủ năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Roland đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác biệt về cả tư duy chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu.

