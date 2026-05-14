Ngay giây 16, Sultan Nasir Al Mheiri tung cú sút uy lực mở tỷ số cho U.17 UAE sau tình huống hàng thủ áo đỏ chơi thiếu tập trung.

Bàn thua sớm khiến U.17 Việt Nam buộc phải dồn đội hình lên tấn công. Dù vậy, thay vì nóng vội, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn giữ được sự chủ động trong cách triển khai bóng. Tuyến giữa với Nguyễn Lực và Quý Vương bắt đầu kiểm soát thế trận, giúp U.17 Việt Nam liên tục ép sân.

Chiến thắng lịch sử U.17 Việt Nam ngược dòng hạ U.17 UAE, lần đầu dự U.17 World Cup

Đội bóng áo đỏ tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Văn Dương bỏ lỡ đáng tiếc trước khung thành gần như bỏ trống, trong khi Sỹ Bách, Đại Nhân hay Mạnh Cường cũng liên tục khiến hàng thủ U.17 UAE chao đảo bằng những pha dứt điểm và đánh đầu cận thành.

Sức ép lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 41. Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 25 m, Nguyễn Lực thực hiện cú sút đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Bentley, gỡ hòa 1-1 cho U.17 Việt Nam.

Bàn thắng giúp U.17 Việt Nam giải tỏa áp lực rất lớn sau hiệp đấu mà họ là đội chơi tốt hơn hẳn. Không chỉ kiểm soát bóng vượt trội, các học trò của HLV Cristiano Roland còn cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ sau khi bị dẫn bàn từ rất sớm.

Ngay đầu hiệp 2, U.17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công tốc độ và hiệu quả. Phút 48, Nguyễn Lực chọc khe thuận lợi để Đại Nhân băng xuống trước khi trả ngược cho Minh Thủy dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Đó là thành quả xứng đáng cho lối chơi đầy năng lượng của U.17 Việt Nam. Đại diện Đông Nam Á liên tục khiến U.17 UAE lúng túng bằng những pha phối hợp nhanh, khả năng pressing quyết liệt và sự cơ động ở tuyến giữa.

Highlight U.17 Việt Nam 3-2 U.17 UAE: Làm nên lịch sử

Dẫu vậy, U.17 UAE cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Phút 56, Adam Mahrous tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng Tây Á.

Trong thời điểm trận đấu có nguy cơ trở nên khó lường, U.17 Việt Nam vẫn giữ được bản lĩnh. Thay vì đánh mất tinh thần sau bàn thua, đội bóng của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì sức ép và khai thác rất tốt các tình huống cố định.

Phút 69, từ quả phạt góc của Minh Thủy, trung vệ Mạnh Cường bật cao đánh đầu chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-2 cho U.17 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thể hiện rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng áo đỏ ở các pha bóng cố định.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép không nhỏ từ U.17 UAE, nhưng U.17 Việt Nam đã phòng ngự đầy quả cảm. Thủ môn Xuân Hòa có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong khi hàng thủ duy trì được sự tập trung để bảo toàn lợi thế.

Chiến thắng 3-2 không chỉ giúp U.17 Việt Nam đòi lại món nợ trước U.17 UAE, mà còn khẳng định bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ vị thế từng tiếc nuối vì đánh rơi cơ hội, thầy trò HLV Cristiano Roland đã đứng dậy mạnh mẽ để viết nên cột mốc lịch sử.

Với 6 điểm sau vòng bảng, U.17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C, xếp trên U.17 Hàn Quốc (5 điểm), qua đó đoạt vé vào tứ kết giải U.17 châu Á và lần đầu tiên góp mặt tại U.17 World Cup.