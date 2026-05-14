HLV Roland phát biểu cực hay về U.17 Việt Nam, kỳ vọng lớn lao sẽ tiếp tục đánh bại Úc

U.17 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh để đoạt vé dự World Cup ảnh: VFF

Ngày lịch sử đáng tự hào U.17 Việt Nam

Rạng sáng ngày 14.5 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U.17 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước khi có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U.17 UAE với tỷ số 3-2 sau các pha lập công của Nguyễn Lực (phút 41), Minh Thủy (48') và Mạnh Cường (69').

Chiến thắng này không những giúp chúng ta có thể tự hào U.17 Việt Nam xuất sắc xếp nhất bảng C và đoạt vé vào vòng tứ kết VCK giải U.17 châu Á 2026, mà còn giúp bóng đá Việt Nam dựng lên một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở U.17 World Cup.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn bản lĩnh và quả cảm của cả đội bóng: "Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam công kênh HLV Cristiano Roland ảnh: VFF

Tôi đã cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm mình có để các em hiểu được sự khốc liệt của đấu trường châu lục. Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

Tôi thực sự tự hào về các học trò, các em đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng hôm nay chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng.

Sau trận thua trước đó, đã có những lo ngại về tâm lý của đội U.17 Việt Nam. Toàn đội đều buồn vì chúng ta vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu này với áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại.

Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng minh họ đã sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ đã giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm".

U.17 Việt Nam có tương lai xán lạn ảnh: VFF

U.17 Việt Nam đã biết ứng phó với thất bại

Đội tuyển U.17 Việt Nam hạnh phúc nhưng sẽ phải sớm gác niềm vui sang một bên để tập trung cho mục tiêu đi sâu ở VCK U.17 châu Á 2026, cụ thể là trận tứ kết lúc 0 giờ ngày 17.5 Việt Nam, gặp U.17 Úc mà chúng ta từng đánh bại để sau đó vô địch giải U.17 Đông Nam Á.

HLV Cristiano Roland tự tin: "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người hâm mộ. Tôi biết mọi người đã thức xuyên đêm để tiếp lửa cho đội bóng, dù sáng mai là ngày làm việc. Dù cách xa hàng nghìn cây số, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ quê nhà qua từng tin nhắn, lời động viên.

Chiến thắng này là món quà dành tặng cho các bạn. Hành trình của U.17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Chúng ta đang chiến thắng nhờ sức mạnh của sự đoàn kết.

HLV Cristiano Roland muốn U.17 Việt Nam đi xa hơn nữa ảnh: VFF

Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng: cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết. Chúng tôi đã xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội.

Sự gắn bó như những người anh em trong gia đình đã giúp các em vượt qua rào cản về thể lực để duy trì cường độ cao cho đến phút cuối cùng. Điều tôi trân trọng nhất là sự vững vàng về tâm lý. Các em đã thấu hiểu một triết lý quan trọng: sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai.

Ngay cả những cầu thủ kỳ cựu nhất cũng có lúc mắc lỗi, nên tôi luôn khích lệ các em không được phép bỏ cuộc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng kết quả này sẽ là cú hích lớn cho tương lai của bóng đá Việt Nam".



