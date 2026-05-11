HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thua Hàn Quốc: ‘U.17 Việt Nam phải chơi lớn ở lượt cuối’

Từ phòng thay đồ, HLV Cristiano Roland ôm động viên từng học trò sau thất bại tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U.17 châu Á 2026, diễn ra vào tối 10.5.2026.

Các học trò HLV Cristiano Roland đã dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Lê Sỹ Bách, đồng thời thiết lập thế trận phòng ngự vững chãi đến phút 83.

Sỹ Bách (số 20) ghi bàn mở tỷ số cho U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Thế nhưng, hàng loạt sai lầm cá nhân đã khiến toàn đội "vỡ vụn" trong 10 phút cuối, với 4 bàn thua phải nhận ở các phút 84, 86, 88 và 90+4. Thua chung cuộc 1-4, U.17 Việt Nam bị đối thủ truất ngôi đầu, đồng thời dừng mạch trận bất bại ở con số 17.

Sau thất bại tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy quyết tâm trong phòng thay đồ để vực dậy tinh thần các học trò. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định U.17 Việt Nam vẫn còn hy vọng và phải dốc toàn lực cho trận đấu cuối cùng gặp U.17 UAE.

Dù nhận thất bại đáng tiếc trước đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, HLV Roland vẫn dành lời khen cho nỗ lực của toàn đội.

Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ trẻ đã chiến đấu hết mình, nhưng bóng đá đỉnh cao luôn được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Dù U.17 Việt Nam không giành được kết quả như mong muốn, lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đều nhấn mạnh đây sẽ là bài học quý giá đối với các cầu thủ trẻ trong hành trình trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Chia sẻ với toàn đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và tính kỷ luật trong thi đấu, đồng thời động viên các cầu thủ nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Người đứng đầu VFF cũng khẳng định thất bại là một phần của bóng đá và điều quan trọng là các cầu thủ phải biết cách vượt qua để trưởng thành hơn.

Hiện tại, cục diện bảng C vẫn để ngỏ cơ hội đi tiếp cho U.17 Việt Nam. Nếu giành kết quả thuận lợi trước U.17 UAE ở lượt trận cuối ngày 14.5, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Sau cú ngã trước U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đứng dậy. Và như lời HLV Roland, trận đấu thực sự quyết định vẫn đang ở phía trước.