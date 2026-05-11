Tâm điểm vòng đấu là trận thắng nghẹt thở 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là cái tên nổi bật khi lập cú đúp, trong đó có bàn ấn định chiến thắng trên chấm 11 m ở phút 82. Trước đó, tiền đạo sinh năm 2004 mở tỷ số ngay phút 7, nhưng Nam Định vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng của Ngọc Sơn và Văn Đạt. Sang hiệp 2, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2-2 trước khi Đình Bắc hoàn tất ngày thi đấu rực sáng. Chiến thắng này giúp CLB Công an Hà Nội có 57 điểm, hơn Thể Công Viettel 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng.

Thể Công Viettel cũng có vòng đấu thành công khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân khách. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng với 2 bàn thắng ở phút 7 và 16. Đội bóng áo lính nhờ đó giữ vững vị trí nhì bảng với 46 điểm. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục gặp khó dù có sự xuất hiện của HLV Phan Như Thuật trên băng ghế huấn luyện.

Vòng 22 V-League: CLB Công an Hà Nội chạm 1 tay vào ngôi vương nhờ Đình Bắc

Ở nhóm cạnh tranh tốp đầu, Ninh Bình FC tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Hải Phòng 2-1. Hoàng Đức mở tỷ số ở phút 16 với cú dứt điểm hiểm hóc, sau đó mang về quả phạt đền để Friday ghi bàn ở phút 59. Hải Phòng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+1 nhờ công Luiz Antonio. Với 3 điểm này, Ninh Bình FC vươn lên 41 điểm và vượt qua CLB Hà Nội trên bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội là đội gây thất vọng lớn khi thua Đông Á Thanh Hóa 0-1. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép lớn, đội bóng thủ đô không thể tận dụng cơ hội. Nguyễn Ngọc Mỹ ghi bàn duy nhất ở phút 38, giúp Thanh Hóa giành chiến thắng quan trọng dù phải chơi thiếu người trong hiệp 2. Kết quả này khiến CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 4 với 39 điểm.

Công an TP.HCM có màn ngược dòng ấn tượng khi thắng SLNA 3-1. Đội chủ nhà bị dẫn trước ở phút 11 sau pha phản lưới của Minh Gia Bảo, nhưng Williams Lee gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 45. Sang hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh ghi bàn ở phút 65, chấm dứt chuỗi 15 trận không lập công. Raphael sau đó ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 87. Với kết quả này, Công an TP.HCM có 32 điểm và tiếp tục củng cố vị trí trong tốp 5.

Ở cuộc đua trụ hạng, PVF-CAND giành chiến thắng rất quan trọng 2-1 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Mahmoud mở tỷ số ở phút 29, trước khi Lý Đức nhân đôi cách biệt ở phút 42. HAGL chỉ kịp rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Conceicao ở phút 45+4. Chiến thắng này giúp PVF-CAND có 17 điểm, vượt qua SHB Đà Nẵng và tạm thoát vị trí cuối bảng.