Giới trẻ

Ca sĩ Hòa Minzy cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu báo công dâng Bác

Vũ Thơ
25/03/2026 11:21 GMT+7

Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy, đã trang trọng thực hiện nghi lễ báo công dâng Bác.

Sáng nay 25.3, đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 đã làm lễ báo công dâng Bác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và báo cáo những thành tích nổi bật của tuổi trẻ cả nước trong năm qua.

Tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực

Trong đoàn đại biểu có nhiều gương mặt nổi bật như ca sĩ Hòa Minzy, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025), ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025)…

Ca sĩ Hòa Minzy (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong không khí thiêng liêng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh đến quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao, đã cùng nhìn lại hành trình nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Thay mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, anh Phạm Chí Nhu, Giám đốc điều hành Coolmate - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp, đã báo công với Bác.

Anh Phạm Chí Nhu thay mặt đoàn đại biểu báo công dâng Bác

ẢNH: XUÂN TÙNG

Báo công nêu rõ, trong năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc giành huy chương cao tại các kỳ thi quốc tế.

Các nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam.

Những người lao động, doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. Các văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Dẫn đầu đoàn đại biểu có anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong

ẢNH: XUÂN TÙNG

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

"Chúng con nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam anh hùng", anh Phạm Chí Nhu bày tỏ.

Mang sức trẻ và trí tuệ Việt Nam vươn xa

Trước anh linh của Bác, đại diện các gương mặt trẻ Việt Nam khẳng định: "Tự hào là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng con luôn khắc ghi và tiếp nối truyền thống anh dũng, kiên cường, hiếu học và sáng tạo của các thế hệ cha anh đi trước".

Các gương mặt trẻ Việt Nam xin hứa, không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân; góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hùng cường.

"Chúng con nguyện nối dài khát vọng của dân tộc, mang sức trẻ và trí tuệ Việt Nam vươn xa, để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân", anh Phạm Chí Nhu nói.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn

ẢNH: XUÂN TÙNG

Trước lễ báo công, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn. Dẫn đầu đoàn đại biểu, có anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Tối nay, sẽ diễn ra chương trình tuyên dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025. tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin liên quan

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 20.3, T.Ư Đoàn đã công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2026, với 10 cá nhân được tôn vinh.

Vinh danh 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu 2025

Đề cử 19 cá nhân để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Đình Bắc Nguyễn Đức Phúc Phương Mỹ Chi hoà minzy Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
