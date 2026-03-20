Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

10 cá nhân nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đều là những gương mặt có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nghiên cứu khoa học có 2 cá nhân được vinh danh. Cụ thể, 10 cá nhân được vinh danh, gồm:

1. Lê Kiến Thành (19 tuổi) sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Năm 2025, Thành là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) với thành tích đạt huy chương vàng, bạc trong kỳ thi Olympic Tin học quốc tế và Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO).

Thành đạt nhiều giải thưởng khác; được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2025); danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp T.Ư năm học 2024 - 2025.

Sinh viên Lê Kiến Thành ẢNH: BTC

2. TS Phạm Anh Tuấn (35 tuổi), đang công tác tại Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển)

TS Phạm Anh Tuấn là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

TS Phạm Anh Tuấn ẢNH: BTC

3. TS Đặng Thị Lệ Hằng (33 tuổi), Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam).

Chị là tác giả chính của 46 công bố khoa học về lĩnh vực vật liệu y sinh, trong đó có 24 công trình thuộc Q1, 18 công trình thuộc Q2; sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia.

TS Đặng Thị Lệ Hằng ẢNH: BTC

4. Nguyễn Chí Đông (30 tuổi), Phó trưởng phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel).

Quá trình công tác anh đã chủ trì phát triển nền tảng Dữ liệu lớn (VLP), Học máy (vMLP) và hệ thống số liệu thông minh GenBI, làm lợi hàng chục tỉ đồng và tiết kiệm chi phí mua sản phẩm ngoại cho Viettel và nhiều khách hàng.

Anh từng đoạt 11 giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế; sở hữu 3 chứng chỉ chuyên môn quốc tế (Hoa Kỳ) về quản trị dữ liệu và điện toán đám mây.

Anh Nguyễn Chí Đông ẢNH: BTC

5. Phạm Chí Nhu (35 tuổi), Giám đốc điều hành Coolmate.

Anh đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam; doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, anh Nhu và công ty đã phát triển dự án Care & Share với nhiều hoạt động xã hội về giáo dục, môi trường.

Anh Phạm Chí Nhu ẢNH: BTC

6. Đại úy Đoàn Văn Chí (29 tuổi), Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam).

Trong quá trình công tác, anh đã chủ động tham mưu, đề xuất xác minh, điều tra xử lý hơn 80 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội.

Đặc biệt, anh đã trực tiếp đấu tranh thành công một chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Đại úy Đoàn Văn Chí ẢNH: BTC

7. Đại úy Trần Quốc Khánh (32 tuổi) công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

Anh đã tham mưu xây dựng và triển khai công tác đấu tranh phòng ngừa và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, môi trường... Nổi bật, chuyên án "424G" đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Anh phát hiện khởi tố 2 vụ án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả; vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ.

Đại úy Trần Quốc Khánh ẢNH: BTC

8. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (22 tuổi), CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Anh Bắc giành nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2025. Trong đó, có HCV bóng đá nam SEA Games 33; Vô địch giải bóng đá U23 ASEAN; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch bóng đá U23 ASEAN; Quả bóng Bạc Việt Nam; danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc ẢNH: BTC

9. Ca sĩ Hòa Minzy (31 tuổi) có nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Ca sĩ Hòa Minzy ghi dấu ấn với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ. Nổi bật năm 2025, MV "Bắc Bling" là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop; là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt Top 1 thế giới trong năm.

Hòa Minzy tích cực thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, hướng tới cộng đồng; được trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu năm 2025 như: danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; giải thưởng Tình nguyện quốc gia; giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Ca sĩ Hòa Minzy ẢNH: BTC

10. Mùa A Thi (27 tuổi), Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên)

Trong năm 2025, anh đã chủ động cảnh báo người dân, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, tránh được thảm họa lũ quét.

Anh tích cực vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Anh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Anh Mùa A Thi ẢNH: BTC

T.Ư Đoàn cho biết lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ diễn ra ngày 25.3 tại Hà Nội.