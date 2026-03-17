Đã xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 17.3, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp lần hai, thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu chọn ra các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Chủ trì cuộc họp có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên, Phó chủ tịch Hội đồng.

Cùng chủ trì có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch thường trực hội đồng.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì cuộc họp hội đồng giải thưởng ẢNH: XUÂN TÙNG

Bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của giải thưởng

Phát biểu mở đầu cuộc họp hội đồng lần hai, anh Bùi Quang Huy cho biết, tại kỳ họp hội đồng lần 1, các thành viên hội đồng đã tiến hành xem xét và lựa chọn được 19 đề cử thuộc 9 lĩnh vực. Trong đó, 3 lĩnh vực có 3 đề cử gồm: học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật; 2 lĩnh vực có 1 đề cử là lao động sản xuất và hoạt động xã hội; 4 lĩnh vực còn lại, mỗi lĩnh vực có 2 đề cử.

Theo anh Huy, tại cuộc họp lần này, hội đồng sẽ tiếp tục thảo luận để chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất từ 19 đề cử. Đây là công việc đòi hỏi các thành viên hội đồng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan và công tâm, nhằm bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của giải thưởng.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại cuộc họp ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Huy cũng cho biết, ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an để thẩm định các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức, chính trị và những vấn đề liên quan khác. Đến thời điểm hiện nay, các ứng viên đều không phát sinh vấn đề nào.

Vì vậy, trong kỳ họp này, hội đồng sẽ tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan và thực hiện bỏ phiếu để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất của giải thưởng.

Hơn 90 triệu phiếu bình chọn trực tiếp

Ban tổ chức đã báo cáo về kết quả bình chọn trực tuyến được bắt đầu từ 8 giờ ngày 3.3.2026, kết thúc vào 24 giờ ngày 16.3.2026.

Theo ban tổ chức, công tác tổ chức bình chọn năm nay được các cơ quan báo chí thực hiện đồng loạt. Trong quá trình bình chọn, bộ phận kỹ thuật không ghi nhận dấu hiệu bất thường từ hệ thống bình chọn. Độc giả đảm bảo lựa chọn đủ 10 đề cử cho mỗi lần bình chọn.

Tổng lượt bình chọn các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, tính đến hết thời gian bình chọn đạt hơn 96 triệu phiếu bình chọn (năm 2024 đạt 2,4 triệu phiếu bình chọn).

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, nêu ý kiến tại cuộc họp ẢNH: XUÂN TÙNG

Đề cập về kết quả này, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, kết quả bình chọn chỉ là thông tin tham khảo, không phải là tiêu chí quyết định việc xét chọn.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã cho ý kiến về từng trường hợp cụ thể. Sau khi hội đồng đánh giá kỹ lưỡng và thống nhất về cơ cấu, số lượng của các lĩnh vực, các thành viên đã bỏ phiếu để bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Trong số 10 gương mặt trẻ được bình chọn năm nay, riêng lĩnh vực khoa học - sáng tạo có 2 cá nhân được lựa chọn. Danh sách cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố sớm nhất.