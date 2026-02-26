Đề cử 19 cá nhân để bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Chiều 26.2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Họp hội đồng xét trao Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2025.

Chủ trì phiên họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng xét trao giải thưởng; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Công việc hết sức ý nghĩa

Phát biểu khai mạc phiên họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Đó là không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, năm 2026 còn là mốc son chói lọi kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Phùng Công Sưởng chủ trì cuộc họp ẢNH: NHƯ Ý

"Trong không khí sôi nổi đó, ngay từ những ngày đầu năm mới, chúng ta cùng có mặt tại đây để thực hiện một công việc hết sức ý nghĩa là xét chọn đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025. Đây là những gương tiêu biểu đại diện cho khát vọng và sức trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực", chị Trang nói.

Về cơ cấu xét chọn, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, dự kiến ban đầu có 10 lĩnh vực. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, có một lĩnh vực chưa tìm được nhân tố thực sự nổi bật để xứng đáng vào vòng trong, nên Hội đồng quyết định tập trung xét duyệt trên 9 lĩnh vực.

Các đại biểu tham gia Hội đồng xét chọn giải thưởng ẢNH: NHƯ Ý

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu rõ, điểm mới năm nay là sự bứt phá của nhiều bạn trẻ trong các lĩnh vực then chốt. Các thành viên hội đồng cần tập trung thảo luận, đánh giá sâu sát dựa trên thành tích cống hiến và sức lan tỏa cộng đồng của các ứng viên.

Chị Trang thông báo, ngay sau phiên họp, danh sách các đề cử sẽ được công bố để tiến hành bình chọn trực tuyến trong 10 ngày (dự kiến bắt đầu từ 2.3). Phiên họp Hội đồng lần thứ hai để chốt danh sách vinh danh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17.3.

Chất lượng các hồ sơ rất cao

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến 18 giờ ngày 5.2, Thường trực Giải thưởng đã tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, bao gồm các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, bộ, ban, ngành và các tổ chức liên quan.

Trong đó, có 4 trường hợp tự ứng cử. Số lượng hồ sơ năm nay giảm 12 hồ sơ so với năm 2024, nguyên nhân chủ yếu do việc sáp nhập một số đơn vị hành chính tại các địa phương và bộ, ngành ảnh hưởng đến công tác giới thiệu nhân sự. Tuy nhiên, chất lượng các hồ sơ rất cao.

Thường trực Giải thưởng xem xét các hồ sơ xét giải ẢNH: NHƯ Ý

Các đề cử năm nay trải rộng trên 10 lĩnh vực, gồm: học tập; nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất; kinh doanh - khởi nghiệp; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục - thể thao; văn hóa - nghệ thuật; hoạt động xã hội và quản lý hành chính nhà nước.

Trong đó, nhóm tuổi từ 26 - 35 chiếm tỷ lệ cao nhất với 64% tổng số hồ sơ; đề cử trẻ tuổi nhất là 10 tuổi và lớn tuổi nhất là 38 tuổi.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ, phân tích thành tích và mức độ lan tỏa xã hội, Thường trực Giải thưởng đã đề xuất danh sách rút gọn gồm 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để trình Hội đồng xem xét tại phiên họp lần thứ nhất. Riêng lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước năm nay không có đề cử đáp ứng đầy đủ tiêu chí xét chọn.

Hội đồng đã cũng thống nhất đề xuất lựa chọn 19 đề cử xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 16.3. Họp báo công bố danh sách 19 đề cử sẽ được tổ chức vào ngày 2.3.