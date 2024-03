Trao Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2023: Những bạn trẻ với khát vọng vươn xa

Tối 23.3, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2023. Tham dự chương trình có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và Hà Nội. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; và các Bí thư T.Ư Đoàn.



Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải cho các cá nhân nhận giải thưởng Bảo Anh

Hành trình đầy cảm xúc

Chủ đề của lễ tuyên dương năm nay là "Khát vọng thanh xuân", với những phần được thể hiện bằng phóng sự và giao lưu về "Khát vọng tiên phong", "Khát vọng cống hiến", "Khát vọng vươn xa"… Ở mỗi phần của chương trình, các gương mặt trẻ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình chinh phục khát vọng của mình.

TS Phạm Huy Hiệu (Trường ĐH VinUni) đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, mở ra hướng nghiên cứu mới, giải quyết các bài toán, thách thức y tế và công nghệ tại VN. Chia sẻ tại chương trình, TS Hiệu cho biết: "Tôi mong muốn đất nước sẽ có một thế hệ các nhà khoa học trẻ hùng hậu, tài năng, có trí tuệ và khát vọng cống hiến mạnh mẽ để tham gia lực lượng dẫn dắt sự phát triển của công nghệ và khoa học đất nước. Đồng thời, tạo ra các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân".

Gương mặt trẻ triển vọng Lô Thị Ngọc Thúy, cô gái dân tộc Nùng, đã vượt qua muôn vàn khó khăn để theo đuổi nghiệp xiếc từ năm 11 tuổi. Bị thoái hóa đốt sống lưng, nhưng Thúy vẫn kiên trì tập luyện và đạt được nhiều huy chương vàng tại các liên hoan xiếc quốc tế. Thúy chia sẻ: "Muốn tập được những động tác không ai tập được thì phải chịu được những cơn đau không ai chịu được".

Tại chương trình, câu chuyện của rapper Nguyễn Đức Cường (nghệ danh Đen Vâu) đã gây xúc động cho khán giả. Từ một chàng trai là công nhân công ty vệ sinh môi trường ở Quảng Ninh, với tình yêu âm nhạc, anh đã trở thành rapper hàng đầu VN và truyền đi cảm hứng về lẽ sống và sự cống hiến cho cộng đồng. Thời gian qua, bằng hoạt động âm nhạc, Đen Vâu đã đóng góp gần 700 triệu đồng xây 2 điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng, 160 triệu đồng cho dự án Nuôi em. Chia sẻ về việc làm từ thiện của mình, Đen Vâu cho biết: "Mình đã trưởng thành từ một người "lông bông" và được giúp đỡ nhiều từ xã hội. Mình chỉ muốn trao đi cho các em nhỏ một chút cơ hội, mong các em có bước đệm vào đời, để sau này cống hiến cho quê hương đất nước".

Khán giả đã được giao lưu với các tấm gương đến từ lực lượng công an, quốc phòng. Các anh là những lá chắn thép của nhân dân và đất nước. Đại úy Vũ Văn Cường (Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chia sẻ về những hy sinh thầm lặng khi thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, với ranh giới sinh tử trong lĩnh vực phòng chống ma túy. Đại úy Trương Thế Quyền (Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an H.Thanh Chương, Nghệ An) chia sẻ về niềm hạnh phúc của anh và đồng đội khi góp sức hồi sinh những vùng đất chết vì ma túy, nay đã tràn đầy sức sống…

Đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, đất nước chúng ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ với khát vọng xây dựng một nước VN giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trở thành một nước công nghiệp hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.

"Khát vọng đó không tự nhiên thành hiện thực được, nếu không có những người thực hiện. Thực hiện khát vọng đó cần có sự chung tay, đồng lòng của toàn thể nhân dân, trong đó có một bộ phận cực kỳ quan trọng: đó là những người trẻ", anh Huy nói.

Theo anh Huy, các gương mặt trẻ được tôn vinh hôm nay là những người xuất sắc đại diện cho khoảng 24 triệu thanh thiếu niên VN. Họ không chỉ là những người vượt qua rất nhiều ứng viên của giải thưởng để nhận lấy danh hiệu danh giá này. Họ không chỉ là những người nhận được sự quan tâm của hơn 70 triệu lượt bình chọn, hơn thế họ là những người xuất sắc có cùng một số điểm chung. Đó là sự kiên trì, chăm chỉ, nghiêm túc, kiên định trên con đường mình đã lựa chọn là những hành trang không thể thiếu trên con đường các bạn chinh phục những thành tích, trở thành những người xuất sắc. Đó là sự dấn thân, dám hành động, biết đưa những kiến thức mà mình đã dày công khổ luyện có được vào cuộc sống.

Họ là người chứng minh rõ cho nhận định: tri thức chỉ có ý nghĩa khi nó được áp dụng vào cuộc sống. Các bạn là tác giả của nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho đơn vị, cho đất nước.

"Ở các bạn, chúng ta thấy rất rõ hình ảnh của những người có ý thức tập thể cao, rất có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Với tất cả những đặc điểm đó, các bạn đã xây dựng nên một hình ảnh đẹp trong thanh thiếu nhi, tạo ra uy tín và ảnh hưởng tốt trong cộng đồng", anh Huy nói.

Rapper Đen Vâu giao lưu tại chương trình Bảo Anh

Anh Huy cho rằng 10 Gương mặt trẻ VN tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ VN triển vọng được tuyên dương chính là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng của tuổi trẻ VN. Anh Huy nhắn gửi: "Chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời. Thanh xuân có rực rỡ hay không cũng chỉ một lần, không thể rực rỡ lần thứ hai. Hãy đừng để thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa. Hãy tiếp tục kiên định dấn bước trên con đường mình đã chọn để sự rực rỡ của thanh xuân là bệ phóng cho sự rực rỡ của cuộc đời, làm cho Tổ quốc ngày càng tươi đẹp".

Đồng thời, anh Huy cho biết, từ những tấm gương được tôn vinh hôm nay, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các bạn thanh thiếu nhi hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng, đặt cho mình một mục tiêu cao cả, nuôi dưỡng quyết tâm và đừng ngần ngại hành động để bước đến khát vọng của mình.

"Con đường hiện thực hóa khát vọng có thể gập ghềnh, nhiều chông gai, nhưng nếu vượt qua những điều đó, chúng ta sẽ đạt được thành công. Thành công của chúng ta, dù là nhỏ bé, nhưng sẽ là những viên gạch góp phần vào thành công chung của cả đất nước. Hãy nhớ rằng: Tư thế của người trẻ khi nỗ lực hướng về mục tiêu là tư thế mạnh mẽ, mới mẻ và tươi sáng nhất. Không có gì trên thế giới này đẹp hơn dáng vẻ nỗ lực của tuổi trẻ", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, tạo ra môi trường rèn luyện tốt cho thanh thiếu nhi, là người bạn đồng hành cùng thanh thiếu nhi trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.