Khát vọng của tuổi trẻ ở vùng đất ‘Kỷ luật và Đồng tâm’

Với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại", phong trào của Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã khơi dậy ý chí phấn đấu, tự lực tự cường của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp sức xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng hiện đại, văn minh.

Xung kích đi đầu

Là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực, ngay từ đầu năm 2023, Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Trong đợt thi đua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức 4 hoạt động lớn, đó là: Cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh; tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023; đối thoại với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"; gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh. Đồng thời, huy động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động chào mừng do tỉnh tổ chức.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao tặng phòng học máy tính cho học sinh Trường TH-THCS Kỳ Thượng (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Ảnh: N.K

Nổi bật là việc triển khai các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay. Theo đó, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo Huyện đoàn Tiên Yên tổ chức chương trình ra quân cấp tỉnh Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh gắn với các hoạt động tuổi trẻ tham gia bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; chỉ đạo Thành đoàn Cẩm Phả tổ chức chương trình ra quân cấp tỉnh ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, ra mắt mô hình chợ 4.0...

Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đoàn triển khai phong trào thi đua đặc biệt, đảm bảo tính sáng tạo, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Sáng tạo trong tuổi trẻ Đoàn Than

Đoàn Than Quảng Ninh hiện đang có gần 21.000 đoàn viên, chiếm gần 1/3 lực lượng lao động chính của TKV. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh, 100% cơ sở Đoàn đã thi đua lao động sản xuất, phát động nhiều phong trào đảm nhận các công trình, phần việc khó, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Nổi bật là phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Theo đó, toàn Đoàn đã đóng góp 844 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế sản xuất, giá trị làm lợi hơn 7 tỉ đồng trong năm 2022.

Năm 2023 có nhiều sự kiện quan trọng, như 60 năm thành lập tỉnh, 87 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than, vì vậy, Đoàn Than Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo, định hướng triển khai các hoạt động trọng tâm bám sát tình hình thực tế của từng đơn vị, như: Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đăng ký đảm nhận các công trình, sáng kiến nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, cải tiến quy trình làm việc; các giải pháp bảo vệ môi trường...

Với mỗi phong trào, ĐVTN của ngành than Quảng Ninh đều thể hiện sự cố gắng, xung kích, sáng tạo; không ngừng khẳng định vai trò, cống hiến của tuổi trẻ ngành than trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Qua đó, hun đúc và tôi luyện thêm cho thanh niên ngành than tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", một trong những nét văn hóa đặc sắc và là hệ giá trị của vùng đất và con người Quảng Ninh xuyên suốt lịch sử hình thành và xây dựng.