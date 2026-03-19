Vinh danh 20 Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu 2025

Tối 19.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật Ngọn lửa tiên phong nhân kỷ niệm 15 năm triển khai Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu", đồng thời tuyên dương, trao giải thưởng năm 2025.

Tham dự chương trình có đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Bộ Công an luôn đặt niềm tin sâu sắc vào tuổi trẻ

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của giải thưởng trong quá trình xây dựng, phát triển lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi dự chương trình, đồng thời khẳng định đây là dịp nhìn lại chặng đường đóng góp của giải thưởng đối với sự trưởng thành của tuổi trẻ công an nhân dân, cũng như tôn vinh những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ thanh niên công an thời kỳ mới. Qua đó, tiếp tục hun đúc niềm tin, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình ẢNH: TRUNG KIÊN

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an luôn đặt niềm tin sâu sắc vào tuổi trẻ, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực để thanh niên phấn đấu, trưởng thành.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" - phần thưởng cao quý nhất của Bộ Công an dành cho thanh niên, được tổ chức thường niên và sau 15 năm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn lực lượng.

Từ 364 cá nhân được tuyên dương trong 15 năm qua, nhiều người đã trưởng thành, giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, trở thành tướng lĩnh, lãnh đạo chỉ huy các cấp. Riêng năm 2025, 20 gương mặt trẻ tiêu biểu tiếp tục được vinh danh, đại diện cho thế hệ thanh niên công an giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết vinh danh các cá nhân tiêu biểu ẢNH: TRUNG KIÊN

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, những thành tích của các cá nhân tiêu biểu là kết tinh của quá trình rèn luyện, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy; thể hiện tinh thần kỷ luật, trung thành, gắn bó với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên cuộc sống. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa, thành quả mà giải thưởng mang lại đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu về kỷ luật

Đề cập yêu cầu trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, tư duy công tác an ninh trật tự cần chuyển mạnh từ "trách nhiệm công vụ" sang "trách nhiệm công vụ phục vụ", bảo đảm tính chủ động, thực chất, gắn kết giữa bảo vệ, quản lý và hỗ trợ phát triển. Lực lượng công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu về kỷ luật, tinh thần "nói đi đôi với làm", hành động quyết liệt, hiệu quả, vì Đảng, vì nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng, đặc biệt là các gương mặt trẻ tiêu biểu, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hành động với quyết tâm cao, tạo ra những kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh niên phát triển, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tập hợp và phát huy sức trẻ trong toàn lực lượng.

Các đại biểu tham gia chương trình ẢNH: TRUNG KIÊN

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2025. Các cá nhân được tuyên dương là những điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật, thể thao và công tác cơ sở.