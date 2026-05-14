Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng U.17 Việt Nam mới nhất: Tốp 1 cực hoành tráng, đẩy Hàn Quốc xuống vị trí khó tin

Hồng Nam
14/05/2026 02:15 GMT+7

U.17 Việt Nam chính thức lọt vào tứ kết U.17 châu Á 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-2 trước U.17 UAE ở trận hạ màn bảng C, diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5.

U.17 Việt Nam tái ngộ U.17 Úc ở tứ kết châu Á

U.17 Việt Nam đã đánh bại U.17 UAE với tỷ số 3-2 ở trận hạ màn bảng C giải U.23 châu Á 2026. Dù thủng lưới sớm ở giây 16 bởi khoảnh khắc phòng ngự lơ là, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn vượt khó ngoạn mục khi ghi 3 bàn vào lưới một trong những đội trẻ mạnh nhất Tây Á.

Với 3 điểm trọn vẹn trước U.17 UAE, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 6 điểm, qua đó đoạt vé vào tứ kết U.17 châu Á sau 10 năm chờ đợi. Chiến thắng này cũng mang lại cho thầy trò Roland tấm vé World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, sau những lần lỗi hẹn đáng tiếc trước đây.

Bảng xếp hạng đáng tự hào

Ảnh: VFF

Tấm vé World Cup lịch sử của U.17 Việt Nam

ẢNH: VFF

Tại tứ kết, U.17 Việt Nam sẽ tái ngộ U.17 Úc, đội đứng nhì bảng D. Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5, trên sân vận động King Abdullah Sports City. 

Đây là đối thủ giàu duyên nợ với U.17 Việt Nam. Tại bán kết U.17 Đông Nam Á, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã lội ngược dòng quật ngã đối thủ với tỷ số 2-1, sau đó tiến vào chung kết và hạ gục nốt U.17 Malaysia để bước lên ngai vàng. Ở giải đấu năm nay, U.17 Úc đứng nhì bảng D sau 1 trận thắng (trước U.17 Ấn Độ) cùng 1 trận thua (trước U.17 Uzbekistan).

Việc gặp đối thủ quen thuộc mang tên U.17 Úc mang đến cho thầy trò Roland lợi thế lớn. U.17 Việt Nam đã hiểu rất rõ đấu pháp và chiến thuật của đội trẻ Úc. Đồng thời, lối đá giàu kỹ thuật, với tổ chức bài bản, chuẩn chỉ của U.17 Việt Nam đủ sức khắc chế những cầu thủ cao to, triển khai dựa nhiều vào thể hình và bóng dài của Úc. 

U.17 Việt Nam đủ sức thắng để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại VCK U.17 châu Á 2026, đồng thời chuẩn bị hành trang cho U.17 World Cup 2026. 

U.17 Qatar bị loại: U.17 Việt Nam vẫn rộng cửa World Cup, phải lưu ý một điều đặc biệt

