Truyền thông khu vực dậy sóng vì U.17 Việt Nam dự World Cup: Thành tích rất đỗi tự hào!

"U.17 Việt Nam khiến Đông Nam Á tự hào"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Jeddah (Ả Rập Xê Út) vào rạng sáng 14.5, trang Seasia Goal của Indonesia đăng tải dòng trạng thái: “Lịch sử đã được tạo nên cho bóng đá Việt Nam”. Tờ báo xứ vạn đảo nhấn mạnh: “Lần đầu tiên, Việt Nam lọt vào U.17 World Cup. Chúc mừng Việt Nam!”.

Không chỉ ca ngợi chiến tích lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam, Seasia Goal còn đặc biệt nhắc lại việc U.17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U.17 năm 2026. Trang này viết: “U.17 Việt Nam đứng đầu bảng của mình với 2 thắng 1 thua, giành vị trí ở tứ kết và vé World Cup. Trái ngược với hành trình tuyệt vời của U.17 Việt Nam, các đội U.17 Indonesia, U.17 Thái Lan và U.17 Myanmar đã bị loại sớm khỏi giải vô địch U.17 châu Á và bỏ lỡ giải vô địch U.17 thế giới”.

U.17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu ẢNH: THE-AFC

Truyền thông Indonesia tỏ ra đặc biệt ấn tượng khi U.17 Việt Nam không chỉ giành vé đi tiếp mà còn vượt qua cả U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng C. Seasia Goal nhận xét: “Việc hiên ngang vào tứ kết với ngôi đầu bảng C là thành tích đáng nể, nhất là khi U.17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá khó, có nhiều đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều”.

Trong khi đó, nhà báo nổi tiếng của Thái Lan Jay Worapath cũng dành những lời khen đặc biệt cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Ông viết: “Đội tuyển U.17 Việt Nam đã trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á giành vé tham dự FIFA U.17 World Cup. Họ thi đấu kiên cường và bình tĩnh, đánh bại UAE sát nút 3-2 trong trận đấu cuối cùng, qua đó đứng đầu bảng và tiến vào tứ kết”.

Ông Jay Worapath tiếp tục nhấn mạnh vị thế ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trong khu vực khi bình luận: “Họ từng được coi là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, và giờ đây tiếp tục có mặt ở World Cup. Sự phát triển vượt bậc, bền vững và đáng tự hào của các cầu thủ trẻ Việt Nam”.

Trang AEC Football của Thái Lan cũng liên tục cập nhật diễn biến trận đấu và gọi đây là “lịch sử bóng đá Việt Nam”. Trang AEC Football viết: “Đội tuyển U.17 Việt Nam đã đánh bại UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết U.17 châu Á 2026 với tư cách đội nhất bảng C. Hơn nữa, đội tuyển U.17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U.17 World Cup”.

AEC Football đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam sau khi để thủng lưới ngay phút đầu tiên. AEC Football bình luận: “U.17 Việt Nam bị dẫn bàn nhưng họ không nao núng. Các cầu thủ áo đỏ liên tục gây sức ép lên đối thủ cho đến khi ghi được bàn gỡ hòa 1-1 từ một quả đá phạt và tiếp sau đó là màn ngược dòng lịch sử”.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng có mặt ở sân chơi World Cup ẢNH: FACEBOOK AFC

Trong khi đó, báo chí Indonesia cũng dành sự chú ý lớn cho màn ngược dòng của thầy trò HLV Cristiano Roland. Tờ Tribun Pontianaks mô tả: “Trận đấu tại Jeddah là cuộc đối đầu quyết liệt với 5 bàn thắng được ghi. U.17 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng nhờ thế trận vượt trội. U.17 Việt Nam kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 12 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,79, vượt xa con số 0,83 của U.17 UAE. Đội bóng của HLV Roland cũng áp đảo hoàn toàn ở số quả phạt góc, tỷ lệ chuyền chính xác và số pha dứt điểm trong vòng cấm”.

Tờ Kompas viết: “Kết thúc vòng bảng, U.17 Việt Nam giành 6 điểm để đứng đầu bảng C, xếp trên U.17 Hàn Quốc. Đối thủ tiếp theo của đội bóng trẻ Việt Nam ở tứ kết sẽ là U.17 Úc. Quan trọng hơn, chiến thắng trước UAE đã giúp bóng đá Việt Nam chính thức ghi tên mình vào FIFA U.17 World Cup diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới”.