U.17 Việt Nam giành vé World Cup: Kỳ tích tạo nên từ sức mạnh của cả cộng đồng

Trong thời khắc lịch sử ấy, bên cạnh niềm vui của người hâm mộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò đồng hành của xã hội, từ truyền thông, doanh nghiệp đến các đơn vị tổ chức đào tạo trẻ. Theo VFF, tấm vé dự U.17 World Cup 2026 không đơn thuần đến từ một trận thắng cảm xúc, mà là kết quả của cả quá trình xây dựng nền móng cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Sức mạnh từ cộng đồng giúp U.17 Việt Nam tạo nên kỳ tích

Sau chiến tích của thầy trò HLV Cristiano Roland, VFF đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, báo chí cùng các nhà tài trợ đã sát cánh với bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian dài. Trong đó, Acecook và Modern được xem là những đơn vị có đóng góp nổi bật khi kiên trì đầu tư cho các sân chơi trẻ quốc gia suốt nhiều năm qua.

Những giải đấu như U.15 quốc gia, U.19 quốc gia hay giải nữ U.19 quốc gia do các doanh nghiệp này đồng hành đã trở thành môi trường quan trọng để cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, va chạm đỉnh cao và trưởng thành từng ngày. Không ít gương mặt trong đội hình U.17 Việt Nam hôm nay cũng lớn lên từ chính những sân chơi ấy.

Các giải trẻ của Việt Nam luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm lớn từ các nhà tài trợ ẢNH: VFF

VFF khẳng định, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ dừng ở giá trị tài trợ, mà còn góp phần xây dựng tương lai cho bóng đá Việt Nam. Khi các giải trẻ được tổ chức ổn định, cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu, các CLB cũng mạnh dạn đầu tư đào tạo bài bản hơn. Đó chính là nền tảng để bóng đá Việt Nam tạo ra một thế hệ U.17 giàu bản lĩnh như hiện tại.

Chiến thắng trước U.17 UAE là minh chứng rõ nét nhất cho thành quả ấy. Bị thủng lưới chỉ sau vài chục giây đầu tiên, nhiều người đã nghĩ cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với đội tuyển U.17 Việt Nam. Nhưng bằng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, các học trò của HLV Cristiano Roland đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa trước khi Minh Thủy giúp U.17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Dù U.17 UAE sau đó san bằng tỷ số 2-2, đội bóng trẻ của Việt Nam vẫn chơi đầy quả cảm. Phút 69, Nguyễn Mạnh Cường đánh đầu ghi bàn quyết định, đưa U.17 Việt Nam thắng chung cuộc 3-2. Trong lúc đó, trận hòa 0-0 giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen giúp đại diện Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C. Không chỉ vào tứ kết giải U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam còn trở thành 1 trong 8 đại diện của châu Á giành vé dự VCK U.17 World Cup tại Qatar.

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xúc động chia sẻ: “Thật tự hào và xin được chúc mừng đội tuyển U.17 Việt Nam. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tiến vào VCK World Cup U.17. Kết quả thật oai hùng!”.

Người đứng đầu VFF cũng đánh giá cao bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ, đồng thời cho rằng sự trưởng thành của đội bóng đến từ quá trình được rèn luyện qua nhiều giải đấu chất lượng trong nước và quốc tế.

Không chỉ VFF, người hâm mộ cả nước cũng trở thành một phần quan trọng trong hành trình lịch sử này. Sau chiến thắng trước U.17 UAE, mạng xã hội bùng nổ với hàng nghìn lời chúc mừng dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Nhiều người gọi đây là “trái ngọt” của bóng đá trẻ Việt Nam sau nhiều năm kiên trì đầu tư.

Trang chủ của FIFA cũng dành những lời đặc biệt cho U.17 Việt Nam: “Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam, khi U.17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự U.17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE”.

U.17 Việt Nam nhận được nhiều lớn khen sau chiến tích lịch sử ẢNH: THE-AFC

Điều đáng nói, U.17 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn góp mặt tại giải và giành quyền đến World Cup. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng đội bóng, mà còn là thành quả của cả hệ sinh thái bóng đá trẻ Việt Nam – nơi có sự đồng hành của người hâm mộ, truyền thông, doanh nghiệp và những người làm đào tạo bóng đá suốt nhiều năm qua.

