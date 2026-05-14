Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Becamex TP.HCM lại biến động ‘gắt’: ‘Tướng’ Nhật rời ghế nóng, HLV Hứa Hiền Vinh phải đưa tàu thoát đắm

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/05/2026 16:11 GMT+7

Chiều 14.5, HLV Hứa Hiền Vinh chính thức trở thành tân thuyền trưởng của CLB Becamex TP.HCM.

Đây đã là lần thay HLV thứ 4 của đội bóng miền Đông Nam bộ kể từ đầu mùa giải V-League 2025-2026. Trước đó, HLV Nguyễn Anh Đức rời "ghế nóng", sau đó ông Đặng Trần Chỉnh được giao tạm quyền. Tiếp theo, HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro được bổ nhiệm nhưng không thể giúp đội bóng cải thiện phong độ. Sau chuỗi kết quả thiếu ổn định (đứng 12 với 21 điểm, hơn PVF-CAND 4 điểm), ban lãnh đạo Becamex TP.HCM tiếp tục đưa ra thay đổi với hy vọng tạo sự khác biệt trong giai đoạn cuối mùa và HLV Hứa Hiền Vinh là người được chọn.

Becamex TP.HCM lại biến động ‘gắt’: ‘Tướng’ Nhật rời ghế nóng, HLV Hứa Hiền Vinh phải đưa tàu thoát đắm- Ảnh 1.

HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng giúp CLB Becamex TP.HCM trở lại mạnh mẽ

ẢNH: MINH TÚ

HLV Hứa Hiền Vinh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1973 từng là cựu cầu thủ của CLB Công TP.HCM và Cảng Sài Gòn, giành nhiều danh hiệu quốc nội trong thời kỳ hoàng kim. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm làm việc tại trung tâm PVF. 

Ông từng dẫn dắt CLB Phố Hiến (nay là PVF-CAND), là thành viên ban huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam. HLV Hứa Hiền Vinh từng là trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn, giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, dự ASIAD 19 và vào tứ kết U.23 châu Á. Ngoài ra, ông cũng từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng U.19 và U.20 Việt Nam.

Đầu năm 2026, HLV Hứa Hiền Vinh gia nhập Becamex TP.HCM với vai trò phụ trách đào tạo trẻ, trực tiếp dẫn dắt đội U.15 trong kế hoạch tái thiết hệ thống đào tạo của CLB. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn của đội 1, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định trao cho ông cơ hội dẫn dắt đội bóng tại V-League. Theo kế hoạch, HLV Hứa Hiền Vinh sẽ ra mắt CLB Becamex TP.HCM trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng, diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.5 tới.


Tin liên quan

U.17 Việt Nam chuẩn bị sẵn tâm thế tái đấu Úc: Quên ‘khẩn trương’ trận thắng bán kết Đông Nam Á

U.17 Việt Nam chuẩn bị sẵn tâm thế tái đấu Úc: Quên ‘khẩn trương’ trận thắng bán kết Đông Nam Á

U.17 Việt Nam sẽ tái đấu U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á 2026 chỉ sau chưa đầy 1 tháng kể từ chiến thắng tại bán kết U.17 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Cristiano Roland được chờ đợi tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Báo Úc e dè khi đội nhà tái đấu U.17 Việt Nam tứ kết châu Á: ‘Nỗi đau vẫn còn nguyên’

Huỳnh Như cùng ngoại binh giúp TP.HCM có 3 điểm, đội Bích Thùy thắng đậm không tưởng

Khám phá thêm chủ đề

Becamex TP.HCM Hứa Hiền Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận