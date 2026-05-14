Becamex TP.HCM lại biến động ‘gắt’: ‘Tướng’ Nhật rời ghế nóng, HLV Hứa Hiền Vinh phải đưa tàu thoát đắm

Đây đã là lần thay HLV thứ 4 của đội bóng miền Đông Nam bộ kể từ đầu mùa giải V-League 2025-2026. Trước đó, HLV Nguyễn Anh Đức rời "ghế nóng", sau đó ông Đặng Trần Chỉnh được giao tạm quyền. Tiếp theo, HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro được bổ nhiệm nhưng không thể giúp đội bóng cải thiện phong độ. Sau chuỗi kết quả thiếu ổn định (đứng 12 với 21 điểm, hơn PVF-CAND 4 điểm), ban lãnh đạo Becamex TP.HCM tiếp tục đưa ra thay đổi với hy vọng tạo sự khác biệt trong giai đoạn cuối mùa và HLV Hứa Hiền Vinh là người được chọn.

HLV Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng giúp CLB Becamex TP.HCM trở lại mạnh mẽ ẢNH: MINH TÚ

HLV Hứa Hiền Vinh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1973 từng là cựu cầu thủ của CLB Công TP.HCM và Cảng Sài Gòn, giành nhiều danh hiệu quốc nội trong thời kỳ hoàng kim. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm làm việc tại trung tâm PVF.

Ông từng dẫn dắt CLB Phố Hiến (nay là PVF-CAND), là thành viên ban huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam. HLV Hứa Hiền Vinh từng là trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn, giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, dự ASIAD 19 và vào tứ kết U.23 châu Á. Ngoài ra, ông cũng từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng U.19 và U.20 Việt Nam.

Đầu năm 2026, HLV Hứa Hiền Vinh gia nhập Becamex TP.HCM với vai trò phụ trách đào tạo trẻ, trực tiếp dẫn dắt đội U.15 trong kế hoạch tái thiết hệ thống đào tạo của CLB. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn của đội 1, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định trao cho ông cơ hội dẫn dắt đội bóng tại V-League. Theo kế hoạch, HLV Hứa Hiền Vinh sẽ ra mắt CLB Becamex TP.HCM trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng, diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.5 tới.



