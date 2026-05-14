Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Úc e dè khi đội nhà tái đấu U.17 Việt Nam tứ kết châu Á: ‘Nỗi đau vẫn còn nguyên’

Văn Trình
14/05/2026 15:07 GMT+7

Sau khi để thua U.17 Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối bảng D giải U.17 châu Á 2026 rạng sáng 14.5, truyền thông Úc đã bày tỏ sự thận trọng trước cuộc đối đầu với U.17 Việt Nam tại vòng tứ kết.

Trang chính thức của Football Australia cho biết thất bại trước U.17 Uzbekistan khiến đội tuyển U.17 Úc chỉ đứng nhì bảng D và sẽ phải gặp U.17 Việt Nam trong trận đấu tranh vé vào bán kết. Dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup 2026 tại Qatar, đội bóng trẻ xứ chuột túi vẫn để lại nhiều dấu hỏi về phong độ trước thời điểm bước vào vòng knock-out.

Football Australia nhận xét: “Ở trận gặp U.17 Uzbekistan, HLV Carl Veart thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, U.17 Úc chơi lép vế trước đại diện Trung Á và liên tục chịu sức ép. Mirkomil Murodov mở tỷ số cho U.17 Uzbekistan ở phút 28 trước khi Akhrorbek Ravshanbekov nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Nếu không có nhiều pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Charlie Wilson-Papps, đội bóng của HLV Carl Veart có thể còn nhận thất bại đậm hơn”.

U.17 Úc (trái) đụng độ U.17 Việt Nam ở tứ kết giải U.17 châu Á

U.17 Úc đang gặp áp lực lớn khi đấu U.17 Việt Nam

Điều đáng chú ý là trong bài viết sau trận, Football Australia không hề nhắc tới viễn cảnh “dễ thở” khi đội nhà gặp U.17 Việt Nam ở tứ kết. Ngược lại, Football Australia nhấn mạnh: “U.17 Úc cần lấy lại tinh thần và phải chứng minh bản lĩnh thật sự. Cách đây khoảng 1 tháng, lứa cầu thủ này của chúng ta đã thua ngược U.17 Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á. Ký ức thua trận vẫn còn nguyên và U.17 Úc cần phải vượt qua áp lực tâm lý đó”.

Trong khi đó, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á - the-AFC cũng đánh giá cao U.17 Việt Nam sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trước U.17 UAE. the-AFC nhận định đội bóng của HLV Cristiano Roland đang có phong độ cao, thể hiện bản lĩnh tuyệt vời và chắc chắn không muốn dừng lại sau khi đã vượt qua cả U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng C.

Khoảnh khắc đặc biệt trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng lịch sử

the-AFC viết: “U.17 Việt Nam quyết tâm giữ vững phong độ sau những màn trình diễn đầy nỗ lực giúp họ giành vé vào tứ kết. Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE giúp họ vượt qua U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng C. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đại diện Đông Nam Á chắc chắn không muốn để vuột mất tấm vé vào bán kết”.

Ở chiều ngược lại, the-AFC cũng cho rằng Úc đang chịu áp lực lớn sau thất bại trước U.17 Uzbekistan: “U.17 Úc sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh của mình. Họ biết mình giỏi hơn thế nhiều và sau khi có thời gian để lấy lại tinh thần, chắc chắn họ sẽ đủ sức đối đầu với U.17 Việt Nam”.

U.17 Việt Nam được đánh giá cao trước thềm vòng tứ kết

Theo phân nhánh của ban tổ chức, trận tứ kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5 (giờ Việt Nam). Đây được xem là màn so tài rất đáng chờ đợi khi cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu World Cup và giờ hướng đến giấc mơ tiến sâu ở giải châu Á.

