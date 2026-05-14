Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hé lộ phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng ngoạn mục U.17 UAE, HLV Roland nghẹn ngào

Quỳnh Phương
14/05/2026 12:00 GMT+7

Sau chiến thắng lịch sử trước U.17 UAE, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy xúc động trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam, đồng thời khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu cho tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.

U.17 Việt Nam đã viết nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành vé dự U.17 World Cup sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE ở lượt cuối bảng C giải U.17 châu Á 2026.

Không chỉ giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland còn vượt qua U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng đấu với 6 điểm. Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam bùng nổ với cảm xúc tự hào và hạnh phúc.

HLV Roland động viên các học trò trong phòng thay đồ sau trận đấu

HLV Cristiano Roland xúc động trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam

Trong bài phát biểu trước các học trò, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh cả đất nước đang tự hào về những gì U.17 Việt Nam làm được.

Nhà cầm quân người Brazil nói: “Các em biết là đến thời điểm này cả đất nước đang tự hào về các em. Và tất cả chúng ta đang có một tương lai phát triển hơn, có nhiều trận đấu mà chúng ta mong muốn hơn, và tất cả các em đều rất xứng đáng với điều này”.

HLV Cristiano Roland cũng nhắc lại hành trình đầy khó khăn của U.17 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Theo ông, đội bóng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau từng trận đấu và biết cách đứng dậy sau những sai lầm.

Khoảnh khắc đặc biệt trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng lịch sử

Ông chia sẻ với các cầu thủ: “Con đường của chúng ta có những trận đấu khó khăn, con đường của chúng ta đi gập ghềnh nhưng chúng ta vẫn đi lên. Chúng ta học được những bài học để tốt hơn sau mỗi trận đấu”.

HLV Cristiano Roland khẳng định ông sẽ luôn đồng hành cùng các cầu thủ trẻ trong chặng đường phát triển sắp tới: “Lúc nào thầy cũng sẽ luôn ở bên cạnh các em và hỗ trợ các em”.

Khép lại bài phát biểu đầy cảm xúc, HLV Cristiano Roland nói: “Hôm nay chúng ta đã đạt được ước mơ của mình. Tất cả chúng ta ở đây, các thầy ở đây, hãy cùng tận hưởng niềm vui lớn này bởi vì các em rất xứng đáng”.

HLV Cristiano Roland nói về bản lĩnh và tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Cristiano Roland tiếp tục dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh U.17 Việt Nam chịu áp lực rất lớn sau trận thua U.17 Hàn Quốc và tiếp tục bị U.17 UAE dẫn bàn ngay giây 16.

Ông cho rằng điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã giữ được sự bình tĩnh và tinh thần chiến đấu để ngược dòng thành công.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai”.

Theo nhà cầm quân người Brazil, chìa khóa lớn nhất dẫn đến thành công của U.17 Việt Nam chính là sức mạnh tập thể. Ông nói: “Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết”.

HLV Cristiano Roland ôm chầm các học trò sau chiến thắng

HLV Cristiano Roland cũng đánh giá tấm vé dự U.17 World Cup là thành quả từ quá trình đầu tư bài bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho bóng đá trẻ trong nhiều năm qua. Ông kỳ vọng thành công này sẽ tạo thêm động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam vì đã thức xuyên đêm cổ vũ đội bóng. Ông chia sẻ: “Chiến thắng này là món quà dành tặng cho người hâm mộ. Hành trình của U.17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có”.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở vòng tứ kết giải U.17 châu Á lúc 0 giờ ngày 17.5.

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

