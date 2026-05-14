U.17 Việt Nam tạo nên lịch sử khi thắng U.17 UAE 3-2 để lần đầu giành vé dự U.17 World Cup. Dù thủng lưới ngay giây 16, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn ngược dòng đầy bản lĩnh nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lực (41), Văn Dương (48) và Mạnh Cường (69).

Chiến thắng này còn giúp U.17 Việt Nam vượt qua U.17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng C với 6 điểm, qua đó giành vé vào tứ kết giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland tự hào chia sẻ: “Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả đội. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã biết đứng dậy sau thất bại”.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá U.17 Việt Nam trưởng thành hơn nhiều về bản lĩnh và tinh thần thi đấu sau trận thua U.17 Hàn Quốc trước đó. Ông nhấn mạnh: “Không có đội nào yếu ở giải đấu này. Tôi hài lòng nhất với cách các cầu thủ phản ứng sau sai lầm”.

HLV Cristiano Roland cũng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội bóng và khẳng định sức mạnh lớn nhất của U.17 Việt Nam là tinh thần đoàn kết.

Ở tứ kết, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là đối thủ mà thầy trò HLV Cristiano Roland từng đánh bại ở giải U.17 Đông Nam Á.

Theo dõi trực tiếp trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của U.17 Việt Nam và kỳ vọng đội tiếp tục tiến sâu tại giải.

Để động viên thành tích lịch sử của đội bóng, thường trực VFF quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho thầy trò HLV Cristiano Roland.