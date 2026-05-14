U.17 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì xếp sau U.17 Việt Nam, rơi vào nhánh đấu khó tứ kết

Trang News1 tỏ ra tiếc nuối khi U.17 Hàn Quốc chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng dù từng thắng đậm U.17 Việt Nam 4-1 ở lượt trận thứ hai. Tờ báo này viết: “U.17 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với 1 chiến thắng và 2 trận hòa, xếp sau U.17 Việt Nam (6 điểm) và sẽ gặp đương kim vô địch U.17 Uzbekistan ở tứ kết. Trận hòa U.17 Yemen là màn trình diễn kém hiệu quả của hàng công, khi đội bóng kiểm soát bóng vượt trội nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội”.

Theo News1, U.17 Hàn Quốc “áp đảo Yemen ngay từ đầu”, nhưng các chân sút như An Ju-wan hay Jeong Ha-won đều thiếu chính xác trong những tình huống quyết định. Đáng chú ý, cú sút của An Ju-wan còn tìm đến cột dọc trong hiệp 1. Sang hiệp 2, dù HLV Kim Hyun-jun liên tục điều chỉnh nhân sự, U.17 Hàn Quốc vẫn bế tắc và chấp nhận kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng.

U.17 Hàn Quốc (bìa trái) hòa thất vọng U.17 Yemen và chỉ xếp nhì bảng C ẢNH: THE-AFC

Trong khi đó, Star News dùng những từ ngữ nặng nề hơn khi gọi đây là “trận hòa cực tệ của U.17 Hàn Quốc”. Tờ báo nhấn mạnh: “Yemen chỉ đứng hạng 149 trên bảng xếp hạng FIFA cấp đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ của họ cũng không được đánh giá quá cao. Dù vậy, U.17 Hàn Quốc không thể tạo ra khác biệt dù được đánh giá vượt trội hơn nhiều”.

Vị trí nhì bảng khiến U.17 Hàn Quốc gặp khó

Star News chỉ ra việc U.17 Hàn Quốc suýt phải trả giá đắt vì màn trình diễn bạc nhược này. “Nếu thua U.17 Yemen thay vì trận hòa đáng xấu hổ, U.17 Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng bảng. Rất may, chúng ta đã không phải nhận bàn thua nào và việc lọt vào tứ kết vẫn giúp U.17 Hàn Quốc giành vé dự U.17 World Cup 2026 tại Qatar”.

Nhiều tờ báo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh hậu quả lớn nhất của trận hòa U.17 Yemen là việc đội bóng trẻ nước này mất ngôi đầu bảng vào tay U.17 Việt Nam. Với vị trí nhì bảng C, U.17 Hàn Quốc phải chạm trán U.17 Uzbekistan - đội toàn thắng ở bảng D và đang được xem là ứng viên vô địch hàng đầu.

MT Sports đánh giá đây là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Kim Hyun-jun. Tờ báo này nhắc lại việc U.17 Uzbekistan đã thắng Ấn Độ 3-0 và hạ U.17 Úc 2-0 ở vòng bảng. Đội bóng Trung Á còn là đương kim vô địch giải đấu, sở hữu lối chơi giàu thể lực và tổ chức rất chặt chẽ.

Seoul Economic Daily cũng cho rằng việc đứng nhì bảng khiến hành trình của U.17 Hàn Quốc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nếu vượt qua Uzbekistan, họ nhiều khả năng còn phải đối đầu U.17 Nhật Bản ở bán kết. Trong khi đó, U.17 Việt Nam ở nhánh còn lại sẽ gặp Úc tại tứ kết.

Seoul Economic Daily nhận xét: "Chỉ vài ngày trước, U.17 Hàn Quốc còn nhận nhiều lời khen sau khi ngược dòng, đánh bại U.17 Việt Nam 4-1. Tuy nhiên, chỉ sau trận hòa U.17 Yemen, thái độ của dư luận Hàn Quốc đã đảo chiều nhanh chóng. Đội bóng trẻ Hàn Quốc đang thiếu sự ổn định, đặc biệt ở khả năng dứt điểm và xử lý trong những trận đấu then chốt".

U.17 Hàn Quốc sẽ gặp nhà vô địch Uzbekistan (áo trắng), trong khi U.17 Úc là đối thủ của U.17 Việt Nam ở tứ kết ẢNH: THE-AFC

Dù bị chỉ trích, U.17 Hàn Quốc vẫn nối dài thành tích đáng nể khi lần thứ 4 liên tiếp giành vé dự U.17 World Cup, bắt đầu từ giải đấu năm 2019 tại Brazil. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Hyun-jun lúc này là phải nhanh chóng cải thiện phong độ, hướng đến việc chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch U.17 châu Á kéo dài từ năm 2002.