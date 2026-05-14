Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam dự World Cup, đừng quên dấu ấn của những người đặc biệt này!

Văn Trình
14/05/2026 09:50 GMT+7

Tấm vé dự U.17 World Cup 2026 của U.17 Việt Nam không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công, mà còn cho thấy hiệu quả từ quá trình đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ, với dấu ấn của thế hệ cầu thủ tài năng, HLV giàu bản sắc cùng sự hậu thuẫn bền bỉ từ hệ thống Hà Nội FC/T&T và bầu Đỗ Quang Hiển.

Dấu ấn từ lực lượng nòng cốt

Trong thành phần U.17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland, Hà Nội FC/T&T đóng góp tới 6 cầu thủ, ngang với PVF và nhiều nhất đội tuyển. Đó là thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương và tiền đạo Trần Mạnh Quân. Thể Công Viettel góp 4 cầu thủ, trong khi các trung tâm đào tạo khác có số lượng ít hơn.

Không chỉ đông về quân số, nhóm cầu thủ Hà Nội FC/T&T còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi của U.17 Việt Nam. Ở trận thắng ngược UAE 3-2 để giành vé dự World Cup, đội bóng thủ đô có tới 4 cầu thủ ra sân gồm Nguyễn Lực, Quý Vương, Hoàng Việt và Mạnh Quân.

Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch lớn cho bóng đá trẻ sau kỳ tích World Cup của U.17 Việt Nam

Nguyễn Lực (số 10) là một trong những cầu thủ đã ghi bàn vào lưới U.17 UAE

Trong đó, Nguyễn Lực để lại dấu ấn đậm nét với cú đá phạt thành bàn giúp U.17 Việt Nam gỡ hòa 1-1. Đó được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra màn ngược dòng đầy cảm xúc của đội bóng áo đỏ. Tiền vệ này cũng tham gia khởi xướng tình huống phối hợp dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong hệ thống chiến thuật của HLV Roland.

Điều đó phản ánh một thực tế: dấu ấn của Hà Nội FC/T&T ở U.17 Việt Nam không đơn thuần nằm ở số lượng cầu thủ góp mặt, mà còn ở chất lượng chuyên môn và vai trò hạt nhân trong đội hình.

Sự “hy sinh” âm thầm phía sau thành công của U.17 Việt Nam

Tuy nhiên, đóng góp của bầu Hiển và Tập đoàn T&T không chỉ đến từ lực lượng cầu thủ. Ít được nhắc tới hơn là việc Hà Nội FC/T&T đã tạo điều kiện tối đa để ban huấn luyện U.17 Việt Nam tập trung toàn bộ thời gian cho đội tuyển quốc gia suốt gần hai năm qua.

HLV Cristiano Roland cùng các trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương đều thuộc hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội FC/T&T. Trong thời gian đội tuyển tập trung liên tục, công việc đào tạo ở CLB gần như bị gián đoạn đáng kể. Roland và ông Nguyễn Đại Đồng thậm chí đang trực tiếp phụ trách lứa U.19 T&T – một độ tuổi then chốt trong quá trình phát triển cầu thủ trẻ.

Theo quy định, CLB chủ quản vẫn phải trả lương đầy đủ cho HLV khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Với một HLV ngoại như Cristiano Roland, cộng thêm thời gian tập trung kéo dài trong nhiều đợt liên tiếp, đây là khoản đầu tư không hề nhỏ.

U.17 Việt Nam có thành quả ngọt ngào nhờ những sự đầu tư đúng đắn

Đó là kiểu đóng góp không thể nhìn thấy qua bảng tỷ số hay những danh hiệu, nhưng lại mang ý nghĩa nền tảng đối với thành công của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Bởi trên thực tế, nếu không có sự hậu thuẫn từ CLB chủ quản, rất khó để một HLV có thể toàn tâm toàn ý xây dựng đội tuyển theo đúng triết lý của mình. Thành công của U.17 Việt Nam lần này vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của Cristiano Roland, mà còn phản ánh cách Hà Nội FC/T&T chấp nhận đặt lợi ích dài hạn của bóng đá Việt Nam lên trên những tính toán trước mắt ở cấp CLB.

Không chỉ đào tạo cầu thủ

Điểm đáng chú ý trong mô hình của Hà Nội FC/T&T là họ không chỉ tập trung đào tạo cầu thủ trẻ, mà còn xây dựng cả một hệ sinh thái bóng đá có tính kế thừa: từ phát triển HLV, duy trì bản sắc chơi bóng đến giữ sự gắn bó lâu dài giữa cầu thủ với CLB.

Những cột mốc gần đây của Nguyễn Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng phản ánh rõ điều đó. Khi Hà Nội FC tổ chức vinh danh Văn Quyết với cột mốc 350 trận hay Hùng Dũng với 300 trận, đây không đơn thuần là hoạt động tri ân, mà còn là thông điệp về lòng trung thành, giá trị bản sắc và con đường phát triển bền vững cho cầu thủ.

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

Trong bối cảnh nhiều CLB ở V-League vẫn vận hành theo kiểu ngắn hạn, thiếu tính kế thừa, Hà Nội FC tạo khác biệt bằng cách xem cầu thủ là tài sản chiến lược lâu dài.

Hành trình của Đỗ Hùng Dũng là ví dụ điển hình. Trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo Hà Nội T&T, tiền vệ này khẳng định vị thế bằng sự bền bỉ, tư duy chiến thuật và khả năng tổ chức lối chơi. Cùng với Văn Quyết, Hùng Dũng không chỉ là trụ cột chuyên môn mà còn góp phần duy trì, truyền lại bản sắc CLB cho các thế hệ trẻ. Và đó cũng là nền tảng để những đội tuyển trẻ như U.17 Việt Nam hôm nay có thể vận hành với sự ổn định hiếm thấy.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã có mặt ở World Cup

Thành công không đến từ vài tháng chuẩn bị

HLV Cristiano Roland không xây dựng một đội bóng mạnh chỉ sau vài tháng. Ông đi lên từ chính hệ thống đào tạo của Hà Nội FC/T&T, từng dẫn dắt nhiều lứa trẻ trước khi được trao cơ hội ở U.17 Việt Nam. 

Quan trọng hơn, nhiều cầu thủ đã quen với triết lý chơi bóng mà HLV Roland theo đuổi từ cấp CLB. Điều đó giúp U.17 Việt Nam rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện lối chơi khi lên tuyển.

Đó là lý do đội bóng này có thể pressing đồng bộ, giữ cự ly đội hình tốt, không hoảng loạn khi bị dẫn bàn và duy trì cấu trúc chiến thuật ổn định trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình và thể lực. Những yếu tố ấy không thể hình thành chỉ sau vài đợt tập trung ngắn ngày. Đó là kết quả của một quá trình đào tạo đồng bộ kéo dài nhiều năm.

Điều đáng nói là trong suốt hành trình ấy, Hà Nội FC/T&T gần như không truyền thông quá nhiều về vai trò của mình. Không có những phát biểu lớn hay sự xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Nhưng dấu ấn lại hiện diện rõ nét trong cách đội tuyển vận hành, từ con người đến bản sắc chơi bóng.

Ở một góc độ nào đó, đây chính là kiểu đóng góp bền vững nhất cho bóng đá Việt Nam: đầu tư vào con người, vào hệ thống và kiên nhẫn chờ đợi thành quả.

Tấm vé dự World Cup của U.17 Việt Nam là thành quả chung của nhiều lò đào tạo, nhiều CLB và cả một thế hệ cầu thủ tài năng. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, những đóng góp âm thầm của bầu Hiển cùng hệ thống Hà Nội FC/T&T xứng đáng được nhìn nhận như một phần quan trọng của hành trình lịch sử này.

Bởi bóng đá trẻ không thể phát triển chỉ bằng cảm hứng hay thành công nhất thời. Nó cần những người sẵn sàng đầu tư dài hạn, chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn và kiên trì xây nền qua nhiều năm. Và lần này, tấm vé World Cup của U.17 Việt Nam chính là phần thưởng xứng đáng cho một cách làm bóng đá có chiều sâu và tính kế thừa.

