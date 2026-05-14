U.17 Việt Nam thành cơn ác mộng với UAE, đội tuyển Việt Nam cũng làm được điều tuyệt vời như thế?

U.17 Việt Nam đi vào lịch sử

Còn nhớ hồi đầu năm nay, U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik cũng đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.23 UAE ở trận tứ kết U.23 châu Á để giành vé vào bán kết. Chiến thắng này của U.23 Việt Nam khiến bóng đá trẻ UAE với nhiều cầu thủ nhập tịch phải tiếc nuối. Giờ đây, lứa đàn em của Đình Bắc là U.17 Việt Nam lại tiếp tục xát thêm nỗi đau cho bóng đá trẻ UAE khi đánh bại U.17 nước này cùng tỷ số ở trận cuối vòng bảng để giành vé vào tứ kết và giành 1 suất dự World Cup vào cuối năm nay.

Cũng ở giải này năm ngoái, U.17 Việt Nam từng nhận kết cục buồn khi tại lượt cuối vòng bảng, UAE gỡ hòa 1-1 ở phút 87, để giật vé vào tứ kết và dự World Cup dù thầy trò HLV Roland không thua trận nào.

Từ tình huống phạt góc, U.17 Việt Nam hoàn tất chiến thắng 3-2

U.17 Việt Nam giành vé World Cup, HLV Cristiano Roland tiết lộ 'bí kíp'

Với chiến thắng này, U.17 Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á duy nhất có suất dự giải thế giới, sau khi Thái Lan, Myanmar và Indonesia cùng dừng bước. U.17 Việt Nam đồng thời là đội tuyển thứ 20 thuộc LĐBĐ châu Á (AFC) xuất hiện trong lịch sử U.17 World Cup. Trước đó, Việt Nam từng dự U.20 World Cup nam 2017 với lứa Quang Hải, Văn Hậu… và World Cup nữ 2023. U.17 Việt Nam cũng đi vào lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ World Cup.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà Ảnh: VFF

Ở tứ kết, U.17 Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ là U.17 Úc. Ở trận bán kết U.17 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 4 vừa rồi, thầy trò HLV Roland đã lội ngược dòng đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 2-1. Vì vậy, một chiến thắng nữa trước đội bóng trẻ của Úc không phải là quá tầm với U.17 Việt Nam.

Úc cũng là đội có thành tích tốt nhất tại U.17 châu Á. Kể từ lần đầu tổ chức năm 1985, họ dẫn đầu với 14 lần dự World Cup và giành á quân năm 1999. Xếp sau là Nhật Bản (12), Hàn Quốc, Qatar (9), Trung Quốc (7), Ả Rập Xê Út, Uzbekistan (5) và Tajikistan (4).

Rõ ràng bóng đá trẻ Việt Nam đang trở thành đầu tàu của khu vực khi giành những chiến tích khó quên tại đấu trường châu lục. Nếu U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik vừa có được 2 chức vô địch Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33 cùng chiếc HCĐ U.23 châu Á 2026 thì lứa U.17 của HLV Roland cũng có chức vô địch Đông Nam Á 2026 và chiếc vé dự World Cup quý giá.

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm được điều tương tự?

Có trùng hợp khá thú vị là đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc, UAE và cả Yemen (nếu thắng Li Băng ở trận cuối vòng loại) ở vòng bảng Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1.2027. Ở bảng đấu này, Hàn Quốc (hạng 25 thế giới) được đánh giá là mạnh nhất, nên thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung vào đánh bại 2 đối thủ còn lại để giành vé vào vòng sau.

Đội tuyển Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất trong lịch sử Ảnh: Minh Tú

UAE (hạng 68) dù được đánh giá cao hơn nhưng với thực lực hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Với dàn cầu thủ đang ở độ chín như Văn Hậu, Việt Anh, Quang Hải, Hoàng Đức… cùng các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch xuất sắc như Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Quang Vinh, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc và mới nhất là Ngô Đăng Khoa, đội tuyển Việt Nam được cho là mạnh nhất trong lịch sử sẽ không phải góp mặt cho vui tại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn đủ khả năng tạo đột biến tại giải nếu được chuẩn bị tốt và các cầu thủ có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo nên những chiến tích huy hoàng liên tiếp, vì thế lứa đàn anh hãy tiếp tục tạo nên những kỳ tích ở đấu trường châu lục sắp tới.

Đã xác định 48 đội dự U.17 World Cup

FIFA U.17 World Cup được tổ chức hàng năm trong giai đoạn 2025-2029 tại Qatar. Năm nay, giải diễn ra từ 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển tham dự. Trừ châu Phi, 5 liên đoàn châu lục đều đã xác định được 38 đội tuyển dự World Cup. Châu Âu đông nhất, với 11 đội, gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Cộng hòa Ireland, Romania, Serbia. Châu Đại Dương có New Caledonia, New Zealand và Fiji. 7 đội Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Bắc Trung Mỹ có Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico. Châu Á có 9 đội gồm 4 đội nhất bảng lần lượt gồm Ả Rập Xê Út (bảng A), Nhật Bản (B), Việt Nam (C) và Uzbekistan (D). Bốn đội nhì là Tajikistan (A), Trung Quốc (B), Hàn Quốc (C), Úc (D) và chủ nhà Qatar.