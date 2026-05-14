Báo UAE: 'Bản lĩnh và tinh thần tuyệt vời của U.17 Việt Nam khiến chúng ta bị loại đau đớn'

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Al Ittihad giật dòng tít đầy tiếc nuối: “Đội tuyển trẻ UAE nói lời chia tay đau đớn với U.17 châu Á sau thất bại ngược đau đớn 2-3 trước U.17 Việt Nam”. Trong bài viết, nhà báo Mutassim Abdullah mô tả đây là trận thua khiến đội trẻ nước này “sụp đổ hoàn toàn” ở thời điểm quyết định.

Theo Al Ittihad, U.17 UAE khởi đầu như mơ khi Sultan Al Muhairi ghi bàn ngay phút đầu tiên. Đến phút 56, Adam Mahrous tiếp tục tỏa sáng, giúp đội bóng Tây Á có bàn thứ 2. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam đã tạo nên trận thắng đầy cảm xúc với các bàn thắng của Nguyễn Lực, Văn Dương và Mạnh Cường.

U.17 Việt Nam có thắng lợi cảm xúc trước U.17 UAE để giành ngôi đầu bảng C ẢNH: THE-AFC

Thất bại đau đớn của U.17 UAE

Al Ittihad nhấn mạnh: “Các cầu thủ U.17 Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh và tinh thần đáng nể ở thời điểm khó khăn nhất. Trước giải đấu, nhiều nhà chuyên môn còn từng đánh giá U.17 UAE cao hơn U.17 Việt Nam nhờ dàn cầu thủ giàu thể hình và được đầu tư mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau trận thua trước U.17 Việt Nam hôm nay, bóng đá UAE cần phải nhìn nhận lại thực tế rằng chúng ta vẫn chưa đủ tốt”.

Tờ báo UAE cũng không giấu được sự cay đắng khi nhìn đội nhà kết thúc bảng C ở vị trí cuối cùng với chỉ 1 điểm. Al Ittihad bình luận: “Sau trận hòa U.17 Hàn Quốc ở ngày ra quân, U.17 UAE liên tiếp thua Yemen và Việt Nam cùng với tỷ số 2-3, qua đó lỡ luôn vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar. Trong khi đó, U.17 Việt Nam xuất sắc đứng đầu bảng C với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc. Đây là cục diện khiến phần đông khán giả bất ngờ”.

Tờ Sport_4all viết ngắn gọn nhưng đầy thất vọng: “Đội tuyển trẻ UAE thua U.17 Việt Nam 2-3 và bị loại khỏi giải châu Á. Thậm chỉ, U.17 UAE chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, phải đứng cuối bảng. Một kết quả thất vọng và chắc chắn các cầu thủ sẽ phải chịu nhiều chỉ trích”.

Không chỉ truyền thông, nhiều CĐV UAE cũng phản ứng dữ dội sau thất bại. Tài khoản Amed trên mạng xã hội đặt câu hỏi gay gắt về công tác đào tạo trẻ của bóng đá UAE: “Việc nhập tịch mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích đến mức lại đứng cuối bảng! Đội tuyển trẻ chúng ta đến giải lần này không có sự chuẩn bị nào về phong độ, kế hoạch hay tinh thần thi đấu”.

U.17 UAE bị chỉ trích vì thua U.17 Việt Nam, bị loại từ vòng bảng ẢNH: THE-AFC

Nhiều ý kiến khác cho rằng bóng đá UAE đang gặp vấn đề lớn về định hướng phát triển cầu thủ trẻ. Tờ Al Bayan cho rằng đội U.17 UAE “đánh mất sự tập trung ở thời điểm quyết định”, đồng thời nhận định tinh thần thi đấu của U.17 Việt Nam là khác biệt lớn nhất giữa hai đội.

Trong khi đó, Al Khaleej đánh giá U.17 UAE đã “trả giá vì sự thiếu ổn định”, đặc biệt ở hàng thủ. Tờ báo này nhấn mạnh việc để thua ngược dù hai lần vượt lên dẫn trước cho thấy tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ UAE còn quá non nớt.

Còn Emarat Al Youm nhận xét: "Thất bại trước U.17 Việt Nam là “một cú sốc lớn”, bởi U.17 UAE từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch ở giải đấu năm nay. U.17 Việt Nam đã chơi đầy tự tin, kiên cường và xứng đáng giành vé đi tiếp".

