Chủ tịch VFF nói lời đặc biệt trước thành tích đặc biệt của U.17 Việt Nam, thưởng lớn 1 tỉ đồng

U.17 Việt Nam đã tạo ra cột mốc lịch sử với tấm vé U.17 World Cup đầu tiên ảnh: VFF

Chủ tịch VFF rất tự hào về kỳ tích tuyệt vời của U.17 Việt Nam

Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE không chỉ giúp U.17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng C, mà còn giúp bóng đá Việt Nam đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần thứ 3 tham dự kỳ World Cup sân 11 người.

Chủ tịch VFF chúc mừng U.17 Việt Nam

Chủ tịch VFF (áo trắng) và BHL đội U.17 Việt Nam

Theo dõi trận đấu trực tiếp 2 trận đấu cuối của bảng C trên đất Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trải qua những cảm xúc vô cùng đặc biệt trước những màn trình diễn của U.17 Việt Nam. Ông đã xốc lại tinh thần cho các chàng trai trẻ sau thất bại khó tin 1-4 trước U.17 Hàn Quốc, bằng câu nói: "Các con không phải khóc, U.17 Việt Nam sẽ đứng lên mạnh mẽ".



Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "U.17 Việt Nam bước vào trận tứ kết với tình thế rất bất lợi khi nhận bàn thua quá sớm ở giây thứ 16. Nhưng các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu và lội ngược dòng xuất sắc để đánh bại U.17 UAE, ghi tên mình vào vòng tứ kết U.17 châu Á và đặc biệt có mặt tại U.17 World Cup.

Đây là một kỳ tích rất đáng khen ngợi, khiến chúng ta phải tự hào về thành tích của các con, tự hào về tinh thần thi đấu không buông bỏ. Tôi đặc biệt khen ngợi U.17 Việt Nam đã rút ra bài học xương máu ở thất bại trước U.17 Hàn Quốc cách đây chưa lâu.

U.17 Việt Nam tự tin hướng đến trận tái ngộ U.17 Úc ảnh: VFF

Những nhược điểm về mặt chuyên môn đã được khắc phục kịp thời và đặc biệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ khiến chúng ta hết sức khâm phục. Tôi đã chúc mừng đội và cũng mong các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần để thi đấu trận tứ kết đạt kết quả tốt nhất, có cơ hội đi sâu vào giải hơn nữa.

Tôi kỳ vọng đội U.17 Việt Nam không được chủ quan, tiếp tục siết chặt kỷ luật, có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, chiến thuật để trận tái đấu U.17 Úc có được kết quả như chúng ta từng thắng họ ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á - giải đấu sau đó chúng ta đã đăng quang".

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, lứa cầu thủ U.17 Việt Nam hôm nay chính là lứa tiềm năng mà VFF đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư để hướng tới mục tiêu rất cao: vòng loại World Cup 2034.



Với thành tích tuyệt vời của U.17 Việt Nam, thường trực VFF đã quyết định thưởng lớn 1 tỉ đồng. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận tứ kết gặp U.17 Úc vào lúc 0 giờ Việt Nam ngày 17.5 tới.